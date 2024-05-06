中國第27批赴剛果（金）維和部隊凱旋

中國第27批赴剛果（金）維和部隊舉行凱旋儀式（5月4日攝）。新華社發 中評社北京5月6日電／中國第27批赴剛果（金）維和部隊4日通過電子郵件告訴新華社記者，該維和部隊218名官兵已於當日飛抵成都，順利返回國內，圓滿完成為期8個月的維和任務。

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據瞭解，中國第27批赴剛果（金）維和部隊主要擔負任務區工程及衛勤保障任務。自2023年9月部署至任務區以來，全體維和官兵牢記使命、攻堅克難，工兵分隊先後高標準完成13項工程勘察、16項工程任務，2項救援任務；醫療分隊累計接診患者近500人次，成功開展了41台次各類手術，完成了620餘例次各類檢查。今年4月9日，中國第27批赴剛果（金）維和部隊全體官兵被授予聯合國“和平勛章”。

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自2003年以來，中國先後向剛果（金）派遣27批維和部隊，中國維和軍人勇往直前，不辱使命，以實際行動踐行全球安全倡議，為維護世界和平貢獻中國力量。



2023年12月19日，聯合國安理會投票通過第2717號決議，要求從決議通過當月開始逐步撤出聯合國剛果（金）穩定特派團。中國第27批赴剛果（金）維和部隊全部官兵歸建後，中國赴剛果（金）維和部隊停止輪換。



（來源：新華網）