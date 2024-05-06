斯特貝雷爾：搭建中法人文交流的長期平台

5月4日，普德賦集團首席執行官奧利維耶·斯特貝雷爾在巴黎接受新華網記者專訪。（圖源：新華社） 中評社北京5月6日電／法國文旅企業普德賦集團首席執行官奧利維耶·斯特貝雷爾4日在巴黎接受新華網記者專訪時表示，普德賦希望搭建一個中法人文交流的長期性平台。



回顧中法建交60年以來的交往，斯特貝雷爾說，法國國寶級藝術品“莫奈”畫展、“羅丹雕塑展”都曾在中國舉辦，中國國寶級文物“秦俑”也曾在法國展出，這些例子均是兩國不間斷人文交流的例證。



“這些展覽不僅豐富了兩國人民的文化生活，更深化了兩國之間的友誼。在此基礎之上，普德賦希望搭建一個不受展覽時長限制的、長期性的中法人文交流平台。”他說。



斯特貝雷爾表示，普德賦的目標不僅是呈現令人嘆為觀止的演出，更要通過對歷史文化和傳統的傳承、呈現，讓觀眾感動，從而促進歷史和現代的對話，以及人與人之間的相互理解與尊重。



與不少其他主題公園相比，普德賦的主題公園更注重精神的體驗，通過生動的演出，讓遊客沉浸其間。斯特貝雷爾說，普德賦主題公園中出現的角色往往是歷史上的著名人物，引發觀眾對歷史和傳統的共鳴。



普德賦2021年決定在上海建立主題公園，這是集團在歐洲之外的一次大規模投資。斯特貝雷爾說，中國的廣闊市場、中法之間持續的人文交流和互利共贏的合作，促使普德賦做出了這一重大投資決定。



普德賦在亞洲的第一個項目——位於上海的“SAGA光明之城”將在5月底開幕。斯特貝雷爾說，該項目“不僅是我們對中國市場信心的最佳體現，更是一次跨越文化與時空的壯舉，是法國人如何講中法兩國故事的具體呈現。”

