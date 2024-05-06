機器人、電子顯微鏡等成熱門專業

白金科（圖中身著白色上衣）和同學在調試機器人。（圖源：新華網） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，“美容美發廚師挖掘機”曾經是技工培訓的熱門專業。然而，記者近日在河南的技師學院看到，機器人、新能源、電子顯微鏡等專業正越來越受青睞。



在一個測試圍欄裡，白金科俯下身子，緊盯著正在摘葡萄模型的機器人。機器人完成預定動作歸位後，白金科立即在系統裡鍵入新代碼，完善機器人執行動作的精準度。白金科是河南省漯河技師學院電氣工程系的學生，他最近正在訓練智能服務機器人，備戰即將在9月舉辦的河南省第三屆職業技能大賽。



漯河技師學院是一所公辦高職類技師學院，前身為1988年成立的漯河市技工學校，目前開設高級工專業28個、預備技師專業12個，在校學生超過1萬人。2022年，該校學生在素有“技能奧林匹克”美譽的世界技能大賽特別賽中奪得移動機器人項目金牌。



白金科所在的電氣工程系是學校的熱門專業，該專業還細分為工業機器人維護、互聯網大數據、服務機器人等方向。



“我們的專業設置緊貼企業需求，側重國家緊缺高技能人才培養，不少專業的學生畢業前一年就被搶‘訂’一空”，熱門專業畢業生更緊俏。”漯河技師學院副院長侯雪濱介紹，熱門專業還包括新能源、機電一體化、電商等。



近年來，河南持續推動培訓鏈與產業鏈深度耦合，不斷加大產業發展急需的中高級技能人才訂單式、定崗式、定向式培育，從源頭提升優化勞動力供給質量和結構，以“名校名師名專業”為抓手，加大智能網聯新能源汽車、新一代電子信息製造業等重點專業群建設，一些技師院校的特色專業畢業生也成了人才市場的“香餑餑”。河南化工技師學院設立全國職業教育院校中唯一的電子顯微鏡專業，畢業生大多數就職於北大、清華、中科院等國內知名高校、醫院和科研院所，為中國現代科學的科研一線提供了大量電鏡技術人才。



新專業方興未艾，傳統專業也正發生悄然嬗變。

