致敬，那些節日堅守崗位的勞動身影

2024年“五一”期間，廣州白雲機場，南航裝卸員侯華偉與同事一起裝載航班行李和貨物。（南航供圖） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，“五一”假期，萬家燈火，離不開各行各業的勞動者、奉獻者、守護者。



他們是奔走在大街小巷的快遞員，他們是堅守重點工程項目的建設者，他們是用勤勞雙手擦亮城市的環衛工人，他們是奮戰搶險一線的消防官兵……正是這些平凡的身影，托起了城市鄉村的正常運轉，為流動中國注入堅實溫暖的力量。



廣州白雲機場，南航裝卸服務中心班組長侯華偉正和同事一起，為CZ3523航班裝卸行李。“這個‘五一’比前幾年都忙。5日大家集中返程，客座率更高，這趟航班有140多件托運行李。”侯華偉一邊指揮一邊說。



身處狹小而悶熱的飛機貨艙，幾分鐘就會滿頭大汗，侯華偉和同事們的衣服也是幹了濕、濕了幹。



為最大程度減少旅客等待時間，“五一”假期南航的裝卸員在多個航班間“補位串班”，作業量雖增加不少，但有力保障了航班運行效率。



高速公路，5日也迎來出行返程高峰。為確保高速服務區及景點周邊充電樁高效運行、更好滿足新能源汽車充電需求，國網徐州供電公司營銷部專職人員劉鎮和同事，整個假期都堅守在保供一線。



“我們通過智能監控系統，在後台實時查看充電樁忙閑狀態。發現有排隊等待充電的情況，就會利用無人機‘喊話’，引導新能源車主前往附近的移動充電車，或到馬路對面的服務區進行充電。”劉鎮告訴記者。



崗位雖平凡，職責不平凡。

