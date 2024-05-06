習近平抵達巴黎開始對法國進行國事訪問

當地時間5月5日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴黎，應法蘭西共和國總統馬克龍邀請，對法國進行國事訪問。（圖源：新華社） 中評社北京5月6日電／當地時間5月5日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴黎，應法蘭西共和國總統馬克龍邀請，對法國進行國事訪問。習近平乘坐專機抵達巴黎奧利機場時，法國總理阿塔爾等法國政府高級代表熱情迎接。



習近平發表書面講話。習近平指出，我很高興對法國進行第三次國事訪問，同法國人民一道慶祝中法建交60周年。作為東西方文明的重要代表，中國和法國長期以來相互欣賞、相互吸引。60年前，中法兩國突破冷戰藩籬，建立大使級外交關係。60年來，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列。中法關係發展不僅給兩國人民帶來福祉，也為動蕩不安的世界注入了穩定性和正能量。訪問期間，我將同馬克龍總統就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。我希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。



習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機抵達。



中國駐法國大使盧沙野也到機場迎接。

