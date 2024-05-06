湖北赤壁全程督辦守護綠水青山

（圖源：騰訊網） 中評社北京5月6日電／據中央紀委國家監委消息，日前，湖北省赤壁市紀檢監察幹部走進趙李橋鎮石人泉村，實地走訪瞭解羊樓洞港小流域綜合治理情況，只見湛藍的天空下，連綿起伏的山巒綠意葱蘢，清澈的河水在陽光下蜿蜒流淌。



曾經，該村靠炸山賣石為生，多年的開山采礦導致山體破壞、水土流失、河流污染，周邊群眾苦不堪言。羊樓洞港小流域綜合治理試點工作開展以來，赤壁市紀委監委及時跟進，將“監督保障小流域綜合治理試點工作”列為全市監督重點課題，圍繞流域綜合治理中的污水整治、產業發展、生態文明建設等具體任務開展專項監督，督促相關部門履職盡責、解決群眾反映強烈的突出問題。如今，石人泉村已經告別污染，向綠而生，逐步實現山水清、產業旺的發展目標。



赤壁市紀委監委圍繞小流域綜合治理試點工作細化143項監督任務清單，明確監督對象、監督任務及責任單位，壓緊壓實相關部門責任。抽調骨幹力量組成2個監督專班，探索建立“專班管、專人盯、專項抓”的監督保障機制，構建起“委班子成員統籌包保、工作專班主抓、村（社區）監督力量配合”的三級監督體系。同時，堅持問題導向，緊盯小流域綜合治理督導檢查反饋的重點問題，建立“交辦—督辦—銷號”閉環管理機制，推動相關職能部門解決污水處理升級改造、水庫環境提升等問題30餘個，以有力有效監督守護綠水青山。



為進一步整合監督力量，提升監督實效，赤壁市紀委監委充分發揮“室組”“室組地”“室組地巡”聯動監督優勢，通過現場督導、跟蹤檢查、明察暗訪等方式，直插一線開展全流程監督。同時，該市紀委監委深化與環保、水利、農業農村等部門的協作配合，建立健全聯繫指導、聯合監督、聯動查處等機制。監督保障小流域綜合治理試點工作開展以來，該市紀檢監察機關共開展監督檢查42次，處置相關問題線索18件，給予黨紀政務處分15人，其中留置2人。



“我們將以監督小流域綜合治理為重要抓手，堅持系統觀念，圍繞生態保護重點工作任務強化監督檢查，推動各地各部門建章立制，用制度管人管事，自覺扛起生態環境保護責任。”赤壁市紀委監委相關負責同志說。