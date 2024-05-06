海南以個案查辦為突破點　同查同治風腐頑疾

中評社北京5月6日電／據中央紀委國家監委消息，前不久，海南省林業局原黨組成員、副局長李某某受到開除黨籍、開除公職處分。留置期間，他這樣剖析自己走上違紀違法犯罪道路的歷程，“原本認為遇到了志同道合的知己，一餐便飯或者小範圍‘小酌’兩杯也無傷大雅，直到最後他提出要項目並在車後備箱放了幾萬塊錢時，我才發現自己已經難以拒絕他的‘好意’，也從此走上了貪腐道路。”



落實二十屆中央紀委三次全會“健全風腐同查同治工作機制”部署要求，海南省紀委監委第四監督檢查室通過強化與聯繫市縣監督整治聯動配合，以個案查辦為突破點，不斷拓展風腐同查同治廣度深度，推動聯繫地區深入糾治風腐頑疾。



海南省紀檢監察機關通過緊盯奢靡享樂等信訪舉報問題，充分利用大數據等手段，順藤摸瓜、雙向突破，深挖背後政商勾連等腐敗問題，同時內審與外查同步發力，深挖其他人員奢靡享樂等作風問題線索。聚焦“關鍵少數”和重點領域，先後查處省林業局原副局長李某某，定安縣人大常委會原主任梁某某、縣政協原主席王某某，以及原海南銀保監局一級巡視員秦某某、中國人保海南分公司原黨委書記單某某等5起風腐一體典型案件，並持續向社會公開發布，形成懲治腐敗和不正之風的有力震懾。



違規吃喝看似“小問題”，實則都是發生在群眾身邊的作風問題，侵害的是黨同人民群眾血肉聯繫，影響的是黨的執政根基。“我們室聯繫海南北部四個市縣，經濟發展程度較高，經營主體多，餐飲行業較為發達，吃喝風氣較重。”該省紀委監委第四監督檢查室工作人員介紹，除了加大辦案力度外，還針對違規吃喝，在四個市縣開展多輪“無感式”明察暗訪，先後查實6起、處理處分21人，並及時開展典型案例通報，形成治理違規吃喝的濃厚氛圍。同時，該室加強與信訪部門協作配合，聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題，梳理起底並向四個市縣交辦督辦一批群眾反映強烈、線索指向明確、可查性較強的問題線索，通過建立台賬跟蹤督辦，提升工作合力。



為做實以案促改促治，推動作風建設常態化長效化，海南省紀委監委第四監督檢查室堅持案件查辦與剖析同部署、同研究，推動全體辦案人員和審查調查對象同題共答，從內審和外查兩個維度深挖典型案件背後的制度缺失和監管漏洞等深層次問題，及時發現責任落實、制度執行等方面存在的虛化弱化問題，找准問題根源，對案發單位（地區）政治生態進行精準“畫像”。

