匈牙利對華合作：“向東開放”　擁抱中國

2023年3月15日，匈牙利首都布達佩斯和裴多菲出生地小克勒什舉行慶祝活動，紀念1848年革命和自由鬥爭175周年。圖為民眾當日在小克勒什的裴多菲雕像前拍照留念。新華社發 中評社北京5月6日電／據新華社報導，1949年10月，匈牙利成為最早承認中華人民共和國的國家之一。建交後，兩國友好關係全面發展，雙方在國際事務中相互支持、密切配合。近年來，中匈關係保持高水平發展，匈牙利“向東開放”戰略與共建“一帶一路”倡議深度對接，兩國各領域合作扎實推進、成果豐碩。



“最西邊的東方國家”



匈牙利地處歐洲大陸的地理中心，多瑙河自北向南穿境而過，將匈牙利分為東西兩部分。



對這個萬里之遙的中東歐國家，不少中國人能說出一些“門道”來，比如：金色的布達佩斯之夜、李斯特的曲、裴多菲的詩……而若有人再能提到戰地攝影記者羅伯特·卡帕、國際象棋大師波爾加三姐妹等匈牙利籍／裔名人，知道這裡還是魔方、圓珠筆、維生素C、蘇打水的“故鄉”，那一定會被刮目相看。匈牙利是一個擁有良好教育體系和濃厚學習氛圍的“書香國家”，人均讀書量全球第二，對世界文明發展和科學進步作出了重要貢獻。



匈牙利人經常自稱是“最西邊的東方國家”。匈牙利與中國雖遠隔千山萬水，但文化習俗有諸多相似之處，都習慣於姓在前、名在後的稱呼，對年月日的表達順序也完全相同。作為東西方文化交匯之地，匈牙利文化既有西方底色，又有東方元素，而語言作為文化藝術的重要載體，正是聯通兩國文化、促進民心相通的重要紐帶。在中文教學方面，匈牙利始終走在歐洲國家前列。現在，越來越多的匈牙利孩子學習中文，中文在匈牙利已經成為高考外語科目之一。



堅持“向東開放”



匈牙利在發展對華友好關係上創造了多個“第一”：第一個同中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的歐洲國家；第一個開設匈語和漢語雙語教學學校的歐洲國家；第一個設立人民幣清算行的中東歐國家；中國國家旅遊局設立辦事處的第一個中東歐國家；第一個發行人民幣債券的中東歐國家……尤其讓中國人民印象深刻的是，匈牙利近年來在涉及中國核心利益問題上，一直堅定地支持中國。

