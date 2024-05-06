“中法精神”指引兩國關係不斷前進

2024年1月8日，戴高樂將軍的曾孫女納塔莉·戴高樂在法國巴黎接受新華社記者專訪。（圖源：新華社） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，1964年，法國成為第一個同新中國正式建交的西方大國，這一歷史性事件對國際關係和世界格局產生深遠影響。60年來，中法始終堅持獨立自主的戰略抉擇，始終致力於通過互利合作實現共同發展、通過平等交流促進文明互鑒、通過多邊協調攜手應對全球性挑戰。



習近平主席將中法精神概括為“獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏”。這是由兩國關係獨特歷史所塑造的精神，對構建21世紀國與國之間關係具有重要啟示意義，將指引中法關係在當下動蕩變革的世界繼續向前，成為推動世界和平發展進步的積極力量。



獨立自主的精神共鳴牽引中法相知相交



獨立自主，是中法兩國之間的精神共鳴。1964年1月27日，中法兩國政府發表聯合公報：“中華人民共和國政府和法蘭西共和國政府一致決定建立外交關係。兩國政府為此商定在三個月內任命大使。”簡短的公報如一記驚雷，打破了冷戰背景下美蘇爭霸、陣營對立的沉悶空氣，被當時的國際輿論稱為“外交核爆炸”。



無論在冷戰時期，還是面臨百年未有之大變局的當下，中法關係都有其“獨特性”，而這種獨特性，符合世界多極化趨勢和國際關係民主化的時代潮流。戴高樂將軍曾孫女納塔莉·戴高樂接受新華社記者採訪時指出，中法建交的深遠意義在於，它打破了當時美蘇控制的兩極世界，推動世界向著全球化和多極世界方向發展。



多年來，中法堅持獨立自主戰略抉擇，在重大國際事務中旗幟鮮明地反對霸權、反對陣營對抗。2003年，美國不顧國際社會反對、以莫須有罪名發動伊拉克戰爭。法國作為西方國家帶頭反對，中國更是強烈呼籲立即停止軍事行動。2022年，烏克蘭危機全面升級後，中法都呼籲盡早停火止戰、恢復和平。2023年，面對巴以衝突，中法兩國都呼籲避免巴以局勢進一步惡化，強調“兩國方案”是解決巴以衝突循環往復的根本出路。



60年來，中法關係創造了很多個“第一”：法國是最早同中國建立全面戰略夥伴關係和機制性戰略對話的西方大國，最早同中國開展民用核能合作的西方國家，第一個同中國互辦文化年、互設文化中心的國家。

