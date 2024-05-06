爭取“港資港仲裁”　助力國際化營商環境

圖：2024貿仲粵港澳大灣區爭議解決高峰論壇昨日起一連四日在港舉行，律政司司長林定國等出席。（圖源：大公報） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，由中國國際經濟貿易仲裁委員會（貿仲）主辦的“2024貿仲粵港澳大灣區爭議解決高峰論壇”，昨日起一連四日在港舉行，律政司司長林定國在致辭時指出，律政司將進一步善用香港為境內唯一的中英雙語及普通法制度優勢，積極爭取“港資港仲裁”，讓更多大灣區的粵港澳企業可選擇香港作為仲裁地，助力建設大灣區國際化營商環境。



林定國強調，律政司會持續透過現行與粵港澳大灣區內相關部委建立的機制，以及2022年由行政長官與廣東省和深圳市政府領導設立合作專班，加強粵港和港深法律交流和協作。＼大公報記者 龔學鳴



林定國表示，粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，擁有“一國、兩制、三法域”的獨特背景。律政司上月發布《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，闡述未來就粵港澳大灣區法治建設的基本方針、發展路向和具體政策措施。在落實推動粵港澳大灣區法治建設的工作規劃中，律政司以“三連、兩通、一灣區”作為基本方針，積極透過“三連”，實現“兩通”，達至“一灣區”的目標。



“三連兩通一灣區”作方針



林定國指出，“三連”是指機制對接、規則銜接及人才連接。在機制對接方面，香港與內地已簽訂了九項民商事司法協助安排，包括和仲裁有關的相互認可和執行等事宜。《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》於今年1月29日生效，有助減少當事人在兩地就同一事情爭議重復提出訴訟的需要，更好平衡債務人和債權人的權利，優化營商環境。

