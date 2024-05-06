天雨阻旅業“吸金”　商場有瓦遮頭最得益

圖：五一黃金周幾乎日日下雨，遊客要舉傘甚為不便（圖源：大公報） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，受到旅客旅遊模式轉變、天雨等因素影響，旅遊相關行業普遍認為，五一黃金周不論人流和收入也略低於預期，展望由五月下旬至六月屬傳統旅遊淡季，將推出更多不同優惠，吸引旅客及港人消費，預期下一個黃金檔期將會是暑假。



尖沙咀一間泰式食肆負責人李先生昨日接受《大公報》訪問時表示，五一煙火表演有助帶動人流，“旅客看完煙火後，都會過來吃夜宵”，他留意到旅客對大型表演特別感興趣，建議政府持續舉辦，亦期望旅發局推出更多消費優惠。



廟街夜市是最新旅遊熱點，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮坦言，剛過去周末持續下雨，影響人流及生意，部分檔戶也沒開檔，整體人流及生意額均只及預期的七成。



傳統旅遊區人流轉移



遊客在下雨天減少戶外活動，商場則人頭湧湧。信和集團租務部副總經理梁燕玲表示，油尖旺區商場整體消費錄得10%增長，較為明顯是餐飲和運動用品，生意達到預期。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，沙田新城市廣場在五一黃金周假期，人流及生意額分別按年升10%及12%，當中以餐飲、服裝、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。



酒吧業界則形容黃金周旺丁不旺財。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，不少遊客並不過夜，所以酒吧生意只屬一般，業界近期舉辦優質酒吧大抽獎，未見明顯效果。



佐敦一間手信店Loft206負責人利寶珍向大公報表示，區內拖行李的遊客未見大幅增加，估計遊客轉到其他不同區拍照“打卡”，隨著旅遊模式改變，不再只局限於傳統旅遊區，其店舖已經推出特價優惠，並已向業主反映，希望可以減租。

