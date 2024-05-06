黃金周76萬內地客訪港　旅客對港評價高

圖：（左）女遊客對香港美容商品質素信心較大。（左）被視為香港特色食物，老牌雪糕車排長龍。（左）名店仍有捧場客，門外復見排隊人龍。 中評社北京5月6日電／據大公報報導，五一黃金周假期昨日結束，截至昨晚9時，五日累計約76萬內地旅客訪港，接近政府估計的80萬人次，較去年同期增長逾兩成。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，雖然連日大雨，但五一假期料可為本港帶來逾20億元收益，政府未來會加強發展深度游吸引旅客。



有旅遊業界人士表示，一連五日假期，內地旅客絕大部分對香港持正面評價。香港已具備條件，可吸納更多內地旅客來港，建議考慮讓東北部的哈爾濱、西北部的敦煌等地納入個人游城市。＼大公報記者 鐘佩欣 賴振雄



滬豪客訪港2天花費2萬



入境處數據顯示，昨日截至晚上9時，昨日有超過八萬名內地旅客入境香港。大公報記者昨日在尖沙咀一帶，見到不少內地旅客抓著黃金周的尾巴四出游覽。來自上海的餘先生一家三口，此行來港兩日一夜，預計花費近二萬元，他大贊香港市面繁榮，電子支付交易方便，不負“購物天堂”美譽，既適合太太購買名牌手袋、護膚品等，也有兒子喜歡去的玩耍的沙灘，行程滿滿。



“坐在這（維港）都好舒服。”來自廣西的孫小姐一家人，昨午在星光大道拍照留念，她大贊游港體驗良好，特意預留一天到油尖旺區“打卡”拍照、購物、吃美食等，預計留港三天兩夜。



來自廣州的梁先生是首次訪港，感覺香港很熱鬧，形容“港味濃”。他說過去在網上看到維港景色，這次親來感受到它的壯觀，“一看過去沒有盡頭，對面又有高樓大廈，拍照很好看。”梁先生喜歡看香港的電視劇，對劇中的取景地點特別感興趣，例如油麻地警署、彩虹邨、街市等，希望實地逛逛，用相機拍攝留下人情味，在社交媒體分享。廣州旅客黃小姐也說，近年兩地交通往來方便，訪港次數增加，期望去一些小眾景點“打卡”。

