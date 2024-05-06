建區域知識產權貿易中心　服務國家所需

圖：“推動香港區域知識產權貿易中心發展座談會”昨日舉行，討論香港發展區域知識產權貿易中心所面對的挑戰與機遇。（圖源：大公報） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，由香港再出發大聯盟舉辦的“推動香港區域知識產權貿易中心發展座談會”昨日在香港舉行，多位香港本地的官員、學者、業界專家就香港發展區域知識產權貿易中心所面對的挑戰與機遇進行探討。



大聯盟副秘書長譚惠珠指出，中國是世界上國際專利申請量最多的國家，2022年的申請量達16萬宗，但在全球知識產權交易方面仍有較大空間，如中美之間就存在巨大的知識產權貿易逆差。因此，香港應有責任發揮所長，服務國家所需，建設好區域知識產權貿易中心。



座談會分為兩部分，第一部分由譚惠珠主持，邀請香港大學法律學系教授李亞紅與紫藤知識產權集團副總裁文明，圍繞香港發展區域知識產權貿易中心面對的問題與挑戰進行討論。第二部分由商務及經濟發展局前局長蘇錦樑主持，邀請知識產權署副署長曾志深、香港青年工業家協會當然顧問高鼎國及香港再出發大聯盟知識產權調研團成員黃廣林，分享香港發展知識產權貿易中心所面對的挑戰與機遇。



雙語普通法具獨特優勢



發展知識產權貿易，香港有何優勢？蘇錦樑認為，香港是國際大都會，也是國際知名貿易及金融中心，還是全球唯一實行中英雙語普通法的獨特司法管轄區，擁有發達和優質的知識產權專業服務網絡。如果香港能以金融中心和知識產權貿易中心“兩條腿走路”，便可為經濟發展提供穩定基礎。



香港特區政府知識產權署副署長曾志深則指出，從2015年至今，香港在優化知識產權保護制度、鼓勵研發創新、優化知識產權專業服務、推廣香港發展知識產權區域中心優勢等方面做了大量工作，並於2019年推出原授專利制度，還在立法層面加強了知識產權保護，鼓勵企業在港從事知識產權貿易。

