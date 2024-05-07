減少生態破壞　勘探新技術可三贏

大型礦商減產，勢必推低全球銅供應量。（大公報） 中評社香港5月7日電／人類致力綠色能源轉型，居關鍵角色的銅金屬，日益重要。不過，對於盈利豐厚的銅礦業務，投資者卻裹足不前。事實上，環保組織人士不滿采礦破壞生態環境，用盡諸般方法阻止挖礦活動，致使銅產量大減，也令投資者大為頭痛。如今科學家巧用人工智能，在生態環境破壞不大的大前提下，又能增加采銅量，達到雙贏，相信日後將成為新趨勢。



大公報報導，加拿大礦業公司First Quantum Minerals去年3月與巴拿馬政府簽訂20年協議，獲准在當地開採銅礦。可是環保人士強烈抗議，采礦活動最終被禁止。巴拿馬的銅礦目前是全球第二大，去年第三季產銅11.27萬噸，是次阻礙影響非淺，嚴重威脅全球銅供應量。大型采銅公司英美資源也遇到相同問題，同樣因環保而減產。



采銅業面臨多種壓力



全球銅供應量近年增長緩慢。根據國際銅研究組織數據，2022年，全球采銅量僅2180萬噸，3年只增加100萬噸，實在微不足道。標準普爾一份報告指出，采銅業正面臨多種壓力，除了在采礦時減低碳排放之外，不少產銅國家的政局不穩，也導致采銅業得不到足夠投資。



若果採用人工智能技術，在挖礦前，預先使用程式勘探地質，不但節省開礦成本，還可以減低采礦對環境造成的損害；同時，銅礦所在的國家也可以在不受環保團體壓力下，收取豐厚收入，可謂一舉三得，達至三贏局面。