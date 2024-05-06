加沙停火談判有進展　哈馬斯同意放人

這是5月4日在加沙地帶中部邁加齊難民營拍攝的以軍空襲後的現場。新華社發 中評社北京5月6日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）4日派代表團前往埃及首都開羅，與斡旋方埃及、卡塔爾等展開加沙地帶停火談判。沙特阿拉伯媒體報導，談判取得積極進展，哈馬斯已同意在停火協議落實的第一階段釋放33名被扣押的以色列人。



哈馬斯代表團4日從辦事處所在地卡塔爾動身，當天抵達開羅，與斡旋方進行談判。一名不願公開姓名的哈馬斯高級官員當晚告訴法新社，當天的談判已經結束，5日將繼續進行。



開羅新聞電視台報導說，4日談判取得積極進展，相關方就“許多”分歧點達成共識。報導沒有詳細說明具體是哪些分歧點。



哈馬斯和以色列拒絕面對面談判，由埃及和卡塔爾在中間“傳話”。哈馬斯和以色列在最近幾輪間接談判中一直僵持不下，沒能達成協議。



哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞的顧問塔希爾·努努4日說，任何可能達成的停火協議必須包括哈馬斯的核心要求。以色列一名高官同樣強硬表態說，以方“在任何情況下”都不會同意通過結束衝突而達成被扣押人員獲釋的協議。



以色列暫未派代表團前往開羅，稱衹有在談判出現“積極動向”後才會考慮派人參加。



綜合多家媒體報導，斡旋方這次提出的停火協議草案分三個階段，第一階段為期6周，以軍同意臨時停火並撤出部分地區，哈馬斯釋放20至33名被扣押的女性，換取以方釋放數以百計在押巴勒斯坦人員。



沙特新聞電視台4日援引知情人士的話報導，哈馬斯已經同意在停火協議落實的第一階段釋放33名被扣押的以色列人，但在4日談判中聲稱手中衹有其中20人，不過能找到被其他巴勒斯坦武裝組織扣押的人。

