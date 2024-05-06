藥槍20年裡使美國逾百萬未成年人失去至親

2022年6月6日，學生們身穿防彈衣在美國華盛頓的國會大廈前參加名為“不要迴避”的抗議活動，呼籲立法機構正視美國槍擊案頻發的社會問題，要求加強槍支管控立法。新華社發 中評社北京5月6日電／據新華社報導，《美國醫學會雜誌》4日發布的一份調查報告顯示，1999年至2020年，用藥過量和槍支暴力導致美國100多萬18歲以下未成年人失去父母中至少一人。這一數據在2020年一年裡就接近10萬人，是1999年的將近3倍。



2020年，23%未成年人失去至親情況由用藥過量和槍支暴力導致，這一比例在1999年是12%。



來自美國、加拿大、德國的研究人員對1999年1月至2020年12月的美國人口普查、死亡和生育等數據進行分析後得出上述結論。



研究顯示，在這20年間，用藥過量造成的美國未成年人失去至親情況激增，從1999年的1.64萬人激增到2020年的7.28萬人，增幅近3.5倍。



槍支暴力在2020年奪去2.5萬名美國未成年人的至親，比1999年增加近39%。



研究人員說，美國未成年人面臨著用藥過量和槍支暴力帶來的“雙重負擔”：在他們本人直接面臨這兩項因素帶來致命風險的同時，還面臨著父母被這兩項因素奪去生命的可能。



未參加本次研究的美國杜克大學醫學院心理學教授羅賓·格維奇說，父母因用藥過量和槍支暴力而死亡對孩子造成的打擊比癌症等因素更大，原因是用藥過量和槍支暴力導致的死亡較難被“公開和自由地談及”，這容易使孩子產生焦慮、抑鬱等心理問題，甚至發生自己也用藥過量的情況。



美國外交關係協會一項研究顯示，自2000年以來，美國已有超過100萬人死於用藥過量，其中大部分死於阿片類藥物。美國疾病控制和預防中心數據顯示，2021年美國有超過8萬人死於過量使用阿片類藥物。

