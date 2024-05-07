經濟信心增強　香港股樓回暖

香港經濟今年首季表現遠勝預期，高盛將今年本港經濟增長預測上調至3.5%。（大公報） 中評社香港5月7日電／近期香港股市及樓市呈現回暖，恒生指數升至近八個月高位，地產市場交投量亦增至三年來最多，估計股市財富增值逾6萬億元。市場對經濟前景信心增強，預期消費拉動經濟增長的動能加大，而股市互聯互通深化與創科項目陸續上馬，香港﻿復甦步伐將加快。



大公報報導，美歐日股市見頂回落，全球股市指數出現半年來首次的月跌幅，MSCI環球股市指數上月跌約2%，美歐日經濟風險顯現，股市升勢難以持久。內地A股及港股在經濟基本面向好之下，呈現轉強，發力追回全球股市升幅，上證綜指及恒生指數在上月分別上升3%及7.4%，與美歐日股市走弱形成強烈對比。事實上，中國為首的亞洲繼續是全球經濟增長主要動力，近日國際貨幣基金組織將今年亞洲經濟增長預測由4.2%調高至4.5%，促使資金流入內地與香港。



其實，香港經濟韌性強，面對高利率、外圍政經不穩等利淡因素，今年首季經濟表現保持穩好，有2.7%的增幅，比市場預期0.9%增幅為佳，按季增幅2.3%，高於去年第四季的0.4%，顯示經濟﻿復甦勢頭持續。同時，近期香港經濟積極因素進一步增多，提振市場信心，推動消費及投資，加上外貿出口好轉，相信未來數季經濟增長動能逐步增強，有望實現全年經濟增長2.5%至3.5%。



事實上，近期利好香港經濟與金融發展的利好消息不斷，一是內地首季經濟開門紅，5.3%增速比預期快。成為香港經濟長期向好最大底氣，中央持續推出措施，鞏固提升香港國際金融中心地位，例如擴大股市互聯互通渠道，吸引更多內地及海外資金靠泊香港市場，帶動港股成交曾高達1600億元，為九個月最多。而據報國債期貨推出如箭在弦，對香港離岸人民幣樞紐地位至關重要。



股市財富大幅增值6萬億



其次，香港股市樓市回暖。市場對中國經濟信心增強，加上中資股估值比美歐日股票吸引，資金大舉增持。在中資科技股、石油股、電訊股及內銀股勁升支持下，恒生指數從今年1月低位至今累升逾兩成，港股市值由27萬億元大增至33萬億元，股市財富增值效應將逐步浮現，未來數月零售銷售料有改善，推動經濟增長提速。



除了股市外，當局全面撤銷樓市辣招稅，上月樓宇買賣合約增至近一萬宗，為三年來最多，其中二手住宅樓價比撤辣前反彈2.4%，今年整體二手樓價跌幅收窄至0.5%。根據中原地產數據，今年初樓市撤辣前，估計香港私人住宅單位總數127萬個，總市值規模9.48萬億元。而過去兩個月樓價溫和反彈，樓市市值回升，連同股市在內，這次股樓回暖，有助刺激私人消費及企業投資。



外資看好前景 上調GDP預測



高盛將今年香港經濟增長預測上調至3.5%，比去年3.2%增幅為高。從滬深股通、債券通、理財通、互換通成交量上升，到首批59間科技企業落戶河套港深創新及科技園，再到貿發局料今年出口在人工智能設備及電子產品需求上升下增長4%至6%，可見香港經濟充滿活力，內外需求同時發力，實現經濟提速可期。