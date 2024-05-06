日本696年後恐“只剩1名兒童”

圖：日本鹿兒島一所小學的入學儀式上，一只小山羊作為“新同學”出席。（圖源：大公報） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，據日本讀賣新聞、NHK報導：日本東北大學老齡化經濟學教授吉田浩日前指，696年後日本將“只剩1名兒童”，可能成為第一個因少子化而滅絕的國家。受少子化影響，在上月開始的日本新學年，鹿兒島一所地區小學無新生入讀，小羊參加入學儀式。



吉田教授於4月22日宣布，2024年版的“兒童人口時鐘”將更新為2720年，即696年後日本將只剩下一個兒童。他表示，日本出生率正加速下降，比去年的估計提前了100多年。“兒童人口時鐘”由吉田教授每年根據全國人口估計數據計算，於兒童節前後發布在老齡化經濟與社會研究中心的網站上。



吉田教授解釋道，截至今年4月1日，日本15歲以下兒童人數為1401萬，較去年減少了33.6萬人，一年下降了2.3%。如果按照這個速度發展，696年後的2720年1月5日，日本將只會剩下一名未滿15歲的兒童。



2023年日本出生人數為758631人，為連續第八年下降。日本目前的總生育率為1.26，遠低於維持人口所需的2.07。吉田教授指出，出生人數下降的原因是“在經濟長期衰退的日本，由於收入低而無法結婚或生育的年輕人數量增加”。



受出生人數下降影響，日本學校正面臨招生艱難的困境。日本新學年於4月份開始，鹿兒島伊佐市的南永小學今屆沒有招到新生，在4月24日的入學儀式上衹有一名叫“小南”的小山羊作為“新同學”出現。小南是11歲的六年級學生古城蒼真家中的山羊，由南永小學校方決定招進來，以學校的名字命名。南永小學目前全校衹有8個學生，分別讀2年級、4年級、5年級、和6年級。