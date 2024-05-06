“五一”消費亮點紛呈　彰顯市場向好之勢

人們在新疆烏魯木齊市水磨溝區天山明月城游玩（5月4日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京5月6日電／據經濟參考報報導，作為觀察經濟的重要窗口，假期消費備受關注。這個“五一”假期，消費市場熱點不斷，尤其文旅消費升溫明顯。有平台數據顯示，中小城市乃至縣城人氣爆滿，“國潮”玩法為假日增添新韵味，全國本地生活服務消費同比增長25%，餐飲堂食訂單量較去年同期增長73%。



業界分析指出，從假期消費市場的熱度和亮點，可以感受到中國經濟的向好之勢。未來，隨著各地文旅資源的進一步開發，以及健康消費、體育消費等新型消費場景的構建，將在更好滿足人民群眾需求基礎上，支撐消費持續恢復和擴大。



從旅遊平台發布的數據來看，今年“五一”假期，旅遊市場延續了火熱的勢頭，內部結構性變化也開始顯現，旅遊下沉市場發展勢頭值得關注。



“假期前我和朋友做出游計劃，各個熱門城市都是人滿為患。乾脆租了一輛車，去山西應縣、渾源縣轉了一圈，當地的懸空寺、木塔比預期的還要震撼，而且不管是酒店還是門票都好訂多了。”家住北京的李先生告訴記者。



飛豬數據顯示，黔西南布依族苗族自治州、六盤水、阿里地區、嘉峪關等目的地旅遊預訂量同比去年平均增速達2倍。同程旅行數據也顯示，東北和西部地區的三線以下小城市酒店及景區預訂熱度同比漲幅均超過100%。



攜程研究院行業分析師王亞磊表示，旅遊市場下沉背後是中國旅遊市場的客源地和目的地更加多元，以及旅遊市場供給側、需求側的結構性變化。從需求側看，消費者避免“人從眾”的心態更為明顯。從供給側看，高鐵交通基建的完善，提高了三四線及縣域市場與中心城市的直達性。同時，下沉市場的旅遊供給也在不斷完善。



另外，出入境游繼續延續了火熱勢頭。去哪兒數據顯示，“五一”期間，中國旅客足跡遍布全球1035個城市，帶動了全球各地消費恢復，國際機票、酒店預訂量均創歷史同期新高。與此同時，入境游也升溫明顯，攜程發布的《2024“五一”假期旅行總結》顯示，“五一”假期，入境游訂單同比增長105%。

