廣交會的玩具展現中國製造實力

在第135屆廣交會第三期現場，採購商在驊星科技發展有限公司的展位選購產品（5月3日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，在第135屆廣交會驊星科技發展有限公司的展館，俄羅斯採購商亞歷山大·古德科夫看了許久，小心翼翼地詢問展品是否可以拍照。得到肯定的答覆後，他趕緊掏出手機把心儀的產品仔細地拍了一遍。



對於門檻較低的玩具企業來說，花形紋路、款式設計就是企業的核心競爭力，也容易被抄襲模仿。以往參加各類展會，玩具企業的工作人員都要在展位貼上“請勿拍照”標識，還要時刻盯緊展品，謹防創意靈感被觀展人“偷走”。



如今，大方展示、允許拍照已成為廣交會參展玩具企業的常態。在汕頭市信必達早教科技有限公司的展位，一座由磁力片拼搭的城堡吸引了不少路過的參展商駐足拍照。



公司董事、總經理王鍵豐站在一旁微笑著介紹。“我們的產品在全球主要市場都註冊了專利，而且質量過硬，還在不斷投入研發推出新品。依托廣東完備的產業鏈條，我們可以製作出高性價比的玩具產品，所以既不擔心仿冒，也不怕抄襲，歡迎拍照。”王鍵豐說。



參加廣交會20餘年的星輝互動娛樂股份有限公司將授權產品作為核心展品。“依托公司產品的高仿真性、高質量和有競爭力的價格，我們已經在國際市場塑造了良好的品牌形象。大多數專注汽車玩具的客戶都聽過星輝的品牌，願意進一步洽談。”星輝公司國際業務部副總監林美兒說，目前公司的400餘款產品已銷往120多個國家和地區。



英國籍採購商布拉德利·安登是星輝公司的老朋友，各類授權遙控車一直是他採購的重點。今年來到廣交會，星輝公司最近推出的積木拼裝遙控車模吸引了他的注意。“這款產品非常新穎，我在別的地方還沒有見過，希望能深入瞭解，再在幾個市場開始試水。”安登說。



廣東信宇科技股份有限公司在展位門口最顯眼的位置擺放了幾輛造型別致的積木遙控車。客戶在選購產品的同時，還能現場體驗產品特色，並通過拍照掃碼等方式獲取產品信息。

