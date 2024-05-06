“媽媽崗”來了，她們的就業焦慮緩解了嗎

（圖源：騰訊新聞） 中評社北京5月6日電／據工人日報報導，做了8年全職媽媽，重返職場時，宋敏有些不太適應。雖然應聘的是“媽媽崗”，無論工作時間還是強度都相對輕鬆，宋敏還是隱隱感受到壓力，“離開職場太久，人際交往、業務能力好像都退化了……”



這份“媽媽崗”的收入不算高，但朝九晚四的工作節奏可以兼顧家庭，這讓宋敏對這個職位很感興趣，“和我需求相似的女性有很多，大家都希望工作時間相對自由。”



“媽媽崗”即專為媽媽們開設的崗位，主要用於吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活，方便兼顧工作和育兒。



眼下，不少地方探索“媽媽崗”就業新模式，鼓勵用人單位開設“媽媽崗”，促進育兒婦女就業。記者採訪發現，這一崗位市場需求旺盛，競爭激烈，但也存在缺乏發展通道、崗位選擇有限、多為合同制或臨時工等瓶頸，需要給予更多關注和支持。



“媽媽崗”市場需求旺盛



宋敏是碩士研究生學歷，畢業後在一家上市公司從事廣告文宣工作，工作6年做到了部門主管。在職業發展和陪伴孩子成長的選擇中，宋敏選擇了後者。



2023年10月開始，隨著孩子慢慢長大，宋敏開始留意合適的工作。有著較高學歷和工作能力的她感受到了職場的殘酷，“優秀的年輕人太多，而我需要兼顧家庭，選擇的空間更少。”



一次偶然，宋敏在招聘會上看到了“媽媽崗”的招聘，工作相對輕鬆，時間自由，“青島開設‘媽媽崗’的公司不算多，即便收入不高，競爭還是很激烈的。”

