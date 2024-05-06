假期出游“賬單”來了，看看錢花在哪了？

5月1日，杭州西湖斷橋上人流如織（無人機照片）。新華社發 中評社北京5月6日電／據新華社報導，“五一”假期即將收官，部分互聯網機構公布了假期相關數據，國內游、出境游全面開花，“假期經濟”火熱依舊。



5月5日，微信發布的數據顯示，根據微信支付數據，廣州、重慶、成都三城的消費熱度排在前列，開封清明上河園、杭州靈隱寺、嘉興烏鎮等熱門景區廣受歡迎。同時，中國香港、中國澳門、泰國、日本、韓國等成為不少人假期出境游熱門目的地。



同樣是出游熱門目的地，支付寶當日發布的數據顯示，眾多年輕人選擇避開大景區“人從眾”模式，前往小眾景點。新疆伊犁、吉林延邊、雲南迪慶、寧夏固原、四川甘孜、甘肅天水、江西景德鎮、寧夏中衛、寧夏吳忠、雲南普洱等十地異地支付同比增幅最大。



人們對國內游熱情依舊高漲，還可以從短視頻發表量等得以印證。假期期間，微信視頻號總發表量同比增長38%，在視頻號直播開播的用戶同比增長39%，在視頻號分享旅行日常的短視頻總發表量同比增長59%。其中，西湖風景名勝區、天安門廣場、外灘、大唐不夜城、北京路步行街等成為視頻號用戶的高頻定位地點。



與此同時，入境游市場也進一步升溫，便捷的支付服務，讓來華旅行的外籍人士暢游暢買。支付寶平台顯示，今年“五一”假期期間，入境賓客綁外卡用支付寶消費同比增長7倍；用支付寶做國際遊客生意的中國商家數量，同比增長了4.5倍。



業內人士認為，今年“五一”假期迸發的文旅消費熱潮，折射出消費市場的蓬勃活力和巨大潛力，有助於促進消費持續恢復和擴大，為推動經濟持續向好發展貢獻力量。