法國街頭，古箏女孩展現中國傳統文化之美

彭靜旋與大提琴家菲利克斯合作演出（2023年11月攝）。新華社發 中評社北京5月6日電／據新華社報導，在法國巴黎、裡昂等城市街頭，行人時常會為一個中國女孩駐足——



初見，她身著漢服、挽著發髻，用古箏彈奏著美妙的樂曲；細聽，她的指尖下流淌出的不僅有《漁舟唱晚》等傳統曲目，還有《青花瓷》等華語流行歌曲改編，讓人驚喜的是，《Rolling in the deep》等外文歌曲，在這一中國傳統樂器的演繹下，也有了別樣的味道。



女孩名叫彭靜旋，是來自湖南懷化的“95後”旅法留學生。在社交平台上，她是粉絲總量超2000萬的博主“碰碰彭碰彭”；在音樂世界裡，她背著古箏去表演，摸索出了一條屬於自己的文化交流之路。



“在曲子中聽到了流水、鳥鳴”



彭靜旋7歲開始學習古箏，2017年從武漢音樂學院畢業，前往法國波爾多第三大學讀研究生，主修音樂學專業。



波爾多藝術氛圍濃厚，閑暇時，彭靜旋喜歡在街頭看當地藝術家表演。



“法國的街頭文化很多元，可以看到有人演奏小提琴、竪琴等樂器，還有街舞、芭蕾舞等表演。”彭靜旋說。



看了幾次下來，彭靜旋只想自己的手邊有古箏，能馬上坐下來彈上幾曲。



下一年的新學期，彭靜旋從國內運來古箏，精心挑選曲目，開始在街頭彈奏。從那之後，歷史悠久的波爾多大劇院廣場前，出現了一個穿著漢服、戴著面紗的東方女孩，她撥弄琴弦，時而清脆、時而渾厚、時而悠揚的音樂自在流淌。

