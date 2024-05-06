中評社北京5月6日電／網評：“黃金周”求變求新求高質



來源：大公報 作者：卓 銘



“五一”黃金周最後一天，共有超過6萬人次內地旅客入境香港，長假期間訪港內地遊客共有逾70萬人次，較去年升至少兩成，料為香港帶來逾20億元消費收益。光從人數上看，這次“五一”黃金周的訪港旅客勢頭要比3至4月的復活及清明長假更厲害，在為旅遊業穩健﻿復甦而高興的同時，我們也要繼續吸取這段期間的一些經驗教訓。打造出新時代香港旅遊品牌，仍是香港旅遊業和服務業的當下要務，唯有不斷作出改進，才能為旅客提供香港獨有的“黃金體驗”。



所謂“知己知彼，百戰百勝”，若要知道如何進步，就要先找出現時有何不足，從今次“五一”長假的情況，可以總結出幾個問題。



首先是經營模式。從新聞報導上所見，不同地方仍有“旺丁不旺財”的現象，例如有酒吧業界人士提到，由於許多遊客都不過夜，因此去完景點和吃完晚飯便早早離去，即使酒吧舉辦抽獎活動，也沒見太大效果。隨著消費模式改變，香港很多行業的傳統經營模式，都正面臨巨大挑戰。其實一些本地店舖都已經意識到問題所在，正積極作出改變，但仍需時間作出調整，又或許尚在試錯途中。



轉換思路融入創新思維



以酒吧業為例，既然過夜的遊客少了，是否可以轉換思路，在特定日子改為下午開始營業？香港酒吧具有不輸給其他地方的獨特色彩和文化，許多遊客其實也不是因為討厭酒吧，而是因為時間問題才沒有光顧，那因勢而為，改為提供下午茶或fine dining服務，或者也是個可行的方法。事實上，現時有不少酒吧已作出類似改變，也有索性下午提供cafe美食，晚上再以酒吧模式經營的店舖。

