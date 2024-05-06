中評社北京5月6日電／網評：中國無私共享樣品促進國際合作探月



來源：大公報 作者：張敬偉



隨著5月3日嫦娥六號的發射，全世界都在關注嫦娥六號采集來的“最古老”月壤。一方面，相比嫦娥五號帶來的“最年輕”月壤（地質年齡30億年），嫦娥六號采集來的月球樣品地質年齡高達40億年，比美國和俄羅斯采集回來的月球樣品早了10億年。因此，“最古老”月壤更具科學研究價值。另一方面，嫦娥六號采集的月球樣品，來自月球背面，堪稱人類采集回來的“處女壤”。無論從天文學研究，還是航天探索，來自月球背面的樣品，對於人類更加全面認識月球，探索月球形成原因和研究太陽系的起源，都有非常重要的意義。



更重要的是，中國繼續秉承全球胸懷和以全人類的情懷，堅持和平、包容和開放立場，不僅在探月工程中堅持國際合作，而且在采集回來的月球樣品中也會和合作方一起開展航天研究，共享相關數據，獲得更多創新研究成果。據中國探月工程與航天工程中心副主任葛平介紹，本次嫦娥六號探月，搭載了法國氡氣探測儀、歐洲太空總署月表負離子分析儀、巴基斯坦立方星以及意大利激光角反射器這四個國際載荷。



這意味著，嫦娥六號采集的月球樣品，除了滿足國內科研機構和高校研究，相關合作方也能從中獲益。而且，經過符合程序的申請，也許更多的國際科研機構有機會獲得中國從月球采集回來的“最古老”樣品。



4月26日，在中國地質大學（武漢）南望山校區舉行的嫦娥五號任務月球樣品首次國際借用評審會議上，來自6個國家的10位科學家提出的借用嫦娥五號月球樣品得到初步批准。人們注意到，10位科學家中有5位來自美國，其他5位科學家分別來自英、法、德、日和巴基斯坦。

