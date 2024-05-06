富權：“五二零”前台兩岸政策波譎雲詭

中評社香港5月6日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：“五二零”前台兩岸政策波譎雲詭。以下為文章內容。



距離“五二零”賴清德宣誓就職還有半個月，各方都在緊盯賴清德就職講話中的兩岸關係政策內容，並認為這是其未來四年任期是否“維持現狀”，或究竟是取得“春暖花開”突破還是導致台海態勢劍拔弩張的關鍵。但意想不到的是，就在此微妙時刻，民進黨當局或其政客卻連續推出兩案，可能會與賴清德委派“知中派”出任兩岸事務領域主管職位的初心有所悖離，從而使人隱約感覺到，台灣當局兩岸政策及作為，將會是波譎雲詭，風雨欲來。



其一是陸委會前日發出新聞稿，聲稱修正依據《兩岸關係條例》第三十三條第二項規定而發布的“禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件”，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會、孔子學院等單位，也將其所屬機構、事業單位、團體、辦事處、分支機構等納入規範，違者依第九十條處罰。



陸委會曾於二零零四年三月一日公告“台灣地區人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員”之事項，其附件詳盡羅列了禁止擔任職務的“負面清單”，钜細無遺地將大陸地區幾乎所有的黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的機構，以至延伸至大陸地區法人、團體或其他機構之性質涉及對台工作、對台研究的機構。在過去二十年來，“內政部”曾多次據此“開罰”，最著名的事件包括已入籍香港特區，出任全國政協委員（現是全國人大代表）的凌友詩、出任廣東省政協委員的吳小莉，甚至連在福建省廈門市及平潭區受僱為街道辦事處助理的數十名台灣居民也開罰新台幣十萬元。



陸委會前日的新聞稿聲稱，大陸近年歷經多次重大組織調整，“禁止公告”發布迄今二十年未修正，難以精確對應大陸黨政軍組織現狀，於是會商各主管機關後推動禁止公告附件修正，完成相關法製作業程序，經“行政院”核定後發布。



然而，今次增列的海協會、全國台聯、全國青聯、孔子學院等單位，其實早在二零零四年之前就已經存在，而且其中的海協會，在一九九一年十二月十六日成立之後，就已經與台灣地區的海基會發生聯繫，並因此而產生“九二共識”，先後舉行“汪辜會談”和“汪辜會晤”、三次“唐焦會談”和七次事務性協商。為何在二零零四年“大規模”地羅列“負面清單”時，卻把這個專與台灣海基會接觸談判的機構“遺留”在“負面清單”之外？



還有令人感到莫名其妙的是，在二零零四年公告的“負面清單”中，就有全國總工會、全國婦聯、全國工商聯、全國學聯、全國僑聯、中華海外聯誼會等單位，而這些單位的性質及位階與全國台聯、全國青聯相等。但後者為何一直拖到二十年後才予以“增補”？



二十年前陸委會發布此公告時，蔡英文是陸委會的主委。而在當時，正在進行“二零零四”大選，國民黨與親民黨合作的“連宋配”聲勢大漲，眼看在三月二十日進行投票的大選，可能會發生政黨輪替（後來因為發生“三一九兩顆子彈事件”而導致選情逆轉）。蔡英文在臨卸任陸委會主委之前，匆忙搞了個“公告”。可能正因為是匆忙，而“遺漏”了全國台聯、全國青聯等。現在，蔡英文也即將卸任台灣地區領導人了，因而想起了要“補漏”，在自己離開政治舞台之前，完成拒絕兩岸交流的“最後一塊拼圖”。



這就把在接任陸委會主委時，憧憬“兩岸交流春暖花開”，但直到即將卸任時仍然一事無成的邱太三，推往火堆上燒烤，讓其來“背最後一個黑鍋”。更微妙的是，即將接任陸委會主委的邱垂正，被視為民進黨中的“知中派”，認為他在走馬上任後，即使是因為賴清德拒絕承認“九二共識”而無法取得突破，但至少也可令兩岸間減少“唇槍舌劍”。實際上，他昨日在接受央廣節目專訪時就指出，未來的兩岸關係，兩岸之間的“負面因素”若能減少，可讓交流的啟動獲得較好環境。但就在此時，他即將主掌的陸委會，卻是“小題大做”地“補漏”二十年前的“公告”，在已公告的二百多個單位的基礎上，“系威系勢”地增補四個單位，要“剃”邱垂正“眼眉”的意圖就極為明顯。



蔡英文的心思，受到蔡英文重用的民進黨政客最能心神領會。曾經先後獲蔡英文委任“不當黨產處理委員會”、中央通訊社董事的“認知戰專家”沈伯洋，在國民黨黨團總召傅崐萁率團訪問大陸的前夕，匆忙提案修改《兩岸關係條例》，增加限制民意代表及退役軍人訪問大陸的內容。在被藍白兩黨聯手擋在程序委員會的門外後，昨日在被納入“立法院”院會處理報告事項後，民眾黨團提案退回程序委員會，並在出席“立委”表決下，藍白再度聯手將此案退回程序委員會。



其實，沈伯洋的這個提案，就是蔡英文於二零一九年推出的“國安五法”的補充，甚至可以說是“國安第六法”。實際上，“國安五法”中就有修正《兩岸關係條例》，限制政務副首長及少將以上不得參與大陸政治活動的內容。只不過是，“國安五法”的法案是蔡英文運作“行政院”提請“立法院”，而這個“國安第六法”則是由民進黨“立委”連署提交。



沈伯洋提案遭擋下後，民進黨團幹事長吳思瑤在記者會上氣急敗壞地聲稱，這是“國家安全”條款。由此可見，這個法案充滿了蔡英文“國安五法”及《反滲透法》的思維，要為“五二零”後兩岸交流“添堵”。