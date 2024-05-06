富權：敗選者聯盟3.0版　人民不要民進黨要

中評社香港5月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：“敗選者聯盟3.0版”人民不要民進黨要。以下為文章內容。



民進黨昨日發出新聞稿，公佈新“內閣”第六波名單。除了“行政院”副發言人謝子涵之外，其餘均為各部會的“政務次長”，但仍然未有完整，包括“外交部”、“國防部”和陸委會的“政次”名單，並不在昨日公佈的第六波名單之內，可能是屬於“國安團隊”，因而要單獨公佈，避免與其他非“國安”團隊的“政次”名單“鬍子眉毛一把抓”地混淆在一起，甚至可能還要侯任“國安會”秘書長吳釗燮以至是將要兼任“國安會”主任委員的賴清德親自宣布。



與前五波新“內閣”名單的公佈，除了是準“行政院”正副院長，以及“國安”團隊各長，是由賴清德聯袂卓榮泰親自宣布之外，其餘各部會首長都是由準“行政院長”卓榮泰宣布所不同，昨日的第六波“內閣”名單，是由民進黨以新聞稿形式公佈，並簡略介紹各位“政次”的履歷，因而是缺少了賴清德和卓榮泰的“背書”。



而且較為特殊的是，昨日的第六波“內閣”名單公佈，是挑選在星期天進行，與前五波“內閣”新人事名單，都是在工作日召開記者會公佈，顯然不同。其原因，既有可能是針對媒體運作規律——星期日倘沒有重大事件發生，稿源就頗為清淡，各類媒體都在“敲鑼搵頭條”，因而在此時間公佈新“內閣”名單，就可讓沒有舉行記者會宣布的“政次”名單，可以輕易地成為各媒體的“頭條”；既有可能是針對各家電視台的政治談話節目在星期日“休播”的特點，在當天推出含有爭議性人物的“政次”名單，避免這些“政次”人物受到名嘴們的月旦揶揄。雖然名嘴們在星期一仍然可以“追評”，但倘若在每週工作日的首天有重大政策宣示或發生，名嘴們為了追求流量效應，就有可能會“放過”這批“政次”名單中的有爭議性者。



實際上，因為昨日公佈的“政次”名單，有在“二零二四”大選中的“立委”落選者，因而被人們形容為民進黨“敗選聯盟”的“3.0版”。這其中，包括被委任為“教育部政務次長”的張廖萬堅，及被委任為“衛生福利部政務次長”的林靜儀。湊巧的是，這兩人都是在台中市參選並爭取連任“立委”而敗選。



本來，在此之前，傳說還有幾位敗選“立委”者將會“入閣”，包括爭取連任桃園市“立委”失敗的黃世杰將出任“法務部”政次，曾經在二零二二年敗選桃園市長，在二零二四年也爭取連任桃園市“立委”落選的鄭運鵬出任“交通部”政次，爭取連任南投縣“立委”失利的蔡培慧也被點名可能出任“農業部”政次，但在昨日公佈的名單中，並沒有這三人的名字，可能是卓榮泰擔心“敗選者聯盟3.0版”的咀咒聲更為喧嚷。



不過，在此前公佈的新“內閣”名單中，也有零星的敗選者，包括參選台北市長失敗的陳時中，獲委任為“行政院政務委員”。



因此，“敗選者聯盟3.0版”仍然可以成立。而相對於此，“敗選者聯盟1.0版”是指二零一八年“九合一”選舉民進黨敗選後，由敗選新北市長的蘇貞昌擔任“行政院長”、敗選高雄市長的陳其邁擔任“行政院副院長”、爭取連任台中市長失利的林佳龍擔任“交通部長”，後來又提名爭取連任雲林縣長失利的李進勇擔任“中選會”主委。

