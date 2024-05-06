韓國駐華大使館撤回韓媒採訪限制並表遺憾

中評社香港5月6日電／在韓國駐華大使鄭在浩涉欺凌的疑惑見報後，大使館方面針對韓國媒體提出從本月起到府採訪時需提前24小時獲得許可，引發抗議。大使館方面隨後撤回該措施，並表示遺憾。



韓聯社報導，駐華大使館高級官員6日接受韓國媒體特派記者採訪時表示，大使館是最高級國家安全設施，因此到訪之前需進行協調，類似的事前協商請求是基於外交部安全規定及大使館內部規定的措施，已就此與外交部總部協商，但大使館方面撤回“採訪24小時前提前許可申請措施”。



該官員還表示，鄭大使為出席在首爾舉行的駐外外交機構領導人會議而在韓國停留，因此未能全面考慮到媒體的情況，給特派記者帶去混亂，使館就此表示遺憾，特派記者若為採訪而申請出入許可，館方將盡可能配合。據悉，鄭在浩上月22日至28日為出席該會在韓停留，後於本月初回京返崗。



駐華大使館上月29日面向韓國駐華記者們通知稱，除了出席面向駐華記者舉行的發佈會之外，若為採訪而有必要出入大使館時，希望至少在24小時之前向館方申請，並在申請書上填寫具體訪問時間（工作日之內）、人員、採訪目的等事項。大使館方面在檢查申請內容後將告知是否允許出入等相關事項。



大使館還解釋稱，實施提前許可措施是因為最近發生了安全方面的問題，對於韓國媒體就所謂“安全方面問題”的提問，使館方面未作答。有觀點認為，駐華大使館此次措施與鄭在浩涉嫌職場欺凌爭議有關。駐華大使館的一名職員上月初向外交部舉報稱，鄭在浩對其實施職場欺凌。外交部本月向北京派遣監查組瞭解情況。為了聽取鄭在浩的立場，有記者曾直接訪問大使館，使館方面或為防止類似情況再次發生，而事先採取上述措施。



韓國駐華記者們上月30日發表聲明稱，館方將媒體出入使館的方式轉為提前許可，意在事先暗查採訪目的，令人質疑這可能是鄭在浩以權謀私、實施報復。在韓中關係迎來轉捩點的此時時刻，駐華大使館拒絕溝通和專橫獨斷的態度嚴重侵害國家利益。當天接受特派記者採訪的大使館高級官員再次否認了鄭在浩的欺凌疑惑。