社評：中國重視規劃　美國戰略性失誤

中評社北京5月10日電（評論員 喬新生）《金融時報》4月29日發表對克林頓政府經濟顧問委員會主席、諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格利茨的專訪。這位美國著名經濟學家直言不諱，美國從未預料到會有中國這樣的競爭對手。中美矛盾並非因為中國在貿易領域違反規則，而是因為美國出現了戰略失誤。這位經濟學家舉例說明，在電動汽車產業領域，中國10多年前就已經進行戰略布局，而美國卻毫無動作。



這樣的分析非常到位。中國是一個高度重視戰略規劃的國家。從第一個五年規劃，到正在實施的五年規劃，中國從來沒有放棄戰略布局。建設工業強國，是中國的戰略目標。中國為此腳踏實地，一步一個腳印，不斷實現工業升級。



上個世紀50年代，中國完成了第一個五年計劃。借助於蘇聯援助，中國打下了自己的工業基礎。儘管中國工業偏重於重工業，結構不合理，但是，因為有了重工業基礎，中國在汽車、拖拉機製造方面，實現了從無到有。中國日用消費品短缺，老百姓日子相對困難，但是，因為集中精力幹大事，在工業領域完成一個又一個重大工程建設項目，從而使中國在很短的時間內從一個農業國家變為工業國家。



改革開放，引入輕工業技術，中國工業實現了全面發展。加入世界貿易組織之後，中國充分利用自己的工業基礎，大力發展“三來一補”經濟，企業實現了原始積累。為瞭解決吃飯問題，中國充分利用自己西高東低的地理條件，修建水電站，不僅滿足中國工業發展的電力需求，而且解決了中國農業生產灌溉問題。



反觀美國，早在上世紀初期就已經成為世界上最大工業化國家。帝國大廈是美國工業帝國象徵。波音飛機成為美國工業製造的明珠。航空母艦成為美國鎮國之寶。可以這樣說，美國發展工業基礎雄厚，條件優越。但是，第二次世界大戰之後，美國似乎得意忘形，在工業化發展道路上，逐漸偏離了正確的方向。



首先，美國高度重視全球分工，試圖借助於自己的霸權地位，將全球財富據為己有。美國製造企業將工廠轉移到其他國家，以此來降低成本，提高利潤率。當時日本、韓國等一些國家因為承接美國工業製造，迅速從廢墟中站立起來。可是，當日本汽車和半導體產品銷往美國的時候，美國驚訝地發現，引以自豪的汽車和半導體產業在日本等國衝擊下，已經七零八落。美國國會議員在全國各地進行“政治表演”。他們揮舞著大錘，砸爛出口美國的日本工業制成品。美國一些產業工會製造噱頭，在街頭開展收費活動，只要繳納贊助費用，即可參與砸爛日本產品的活動。在這場聲勢浩大政治運動中，日本銷往美國工業制成品迅速減少。

