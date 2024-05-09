社評：美國會通過的意識法案失去國家包容性

中評社北京5月9日電（評論員 喬新生）美國國會眾議院5月1日以320贊成、91票反對，通過了反對猶太主義意識法案。這部法律不僅確認了猶太人在美國的特殊地位，揭示出美國社會本質，而且更重要的是，這部法律徹底顛覆了西方國家的宗教歷史，改變了美國發展方向。



這部法律在貌似保護猶太人條文的背後，隱藏著猶太復國主義和猶太特權主義。其中第三條規定，指責猶太人作為一個民族必須對單個猶太人或者猶太團體的違法行為承擔責任是違法的。



這條規定的意思是，不能把猶太人犯下的罪行歸咎於整個猶太民族。從立法邏輯上來看，這樣的法律規範毫無疑問是合理的。但是問題就在於，當代世界沒有任何一個國家的法律規定，一個民族必須對這個民族某人犯下的罪行承擔責任。這是人類文明的基本常識，同時也是吸取第二次世界大戰教訓所達成的國際共識。



眾所周知，德國納粹分子曾經把猶太人的犯罪行為歸咎於整個猶太民族，實施了大屠殺，犯下了種族滅絕滔天罪行。第二次世界大戰之後，國際公約規定種族滅絕是嚴重的刑事犯罪，國際法院特別法庭可以進行審判。



美國國會眾議院此次制定的法律規範，似乎符合國際法的基本原則。但問題就在於，通過立法的方式，將猶太人單獨列出來，恰恰反映出當今美國複雜嚴峻的政治形勢。按照美國國會眾議院通過的有關法律規範，那些譴責以色列甚至與以色列斷絕外交關係的國家是否違反美國法律規定，應當被追究刑事責任呢？



當今世界犯罪大體上分為三類：第一類是國家犯罪。發動侵略戰爭，占領其他國家的土地，屠殺其他國家的居民。這種戰爭犯罪，被國際法嚴格禁止。第二類是個人犯罪。各國制定刑法的目的就是要懲治那些破壞國家和社會秩序，損害他人財產和人身權利的犯罪行為。第三類是集團犯罪。一些恐怖組織和極端宗教社團，打著維護本宗教團體利益的幌子，實施犯罪行為。對於此類犯罪行為，國際社會制定了一系列反對恐怖主義的法律規範，授權各國根據法律規定，保護本國公民的合法權利，維護和平發展的權利。

