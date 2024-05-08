社評：中國汽車業進入“利益共同體”新時代

中評社北京5月8日電（評論員 喬新生）伴隨著中國電動汽車異軍突起，中國汽車行業進入新時代。美國等西方國家對中國電動汽車設置貿易壁壘，恰恰說明，中國在電動汽車領域具有很強的競爭力。



中國電動汽車發展呈現出以下特點：第一，資本大量湧入，電動汽車多元化發展態勢非常明顯。傳統汽車製造企業，轉型製造電動汽車。電子商務企業，涉足電動汽車產業。科技公司紛紛加盟，電動汽車產業如虎添翼。電動汽車零部件製造企業，延伸自己的產業鏈，加強與汽車製造企業合作，形成緊密供應鏈體系。中國電動汽車產業蓬勃發展。



第二，電動汽車製造技術更新速度加快，電動汽車科技含量越來越高。傳統電動汽車，只是改變了動力裝置。如今，電動汽車在動力裝置不斷更新改造基礎上增加了許多元器件，無人駕駛汽車已經在部分城市投入運營。更重要的是，由於引入了互聯網絡思維，電動汽車操作系統電子化，自動生成人工智能技術廣泛應用，使得電動汽車不僅僅是一個代步工具，同時也是娛樂工具和工作助手。人們可以在電動汽車上召開會議，可以在電動汽車電子屏幕上開展社交活動，總而言之，電動汽車已經變成了多功能的系統，不僅可以滿足生活娛樂需要，同時也可以滿足部分工作需要。

第三，電動汽車作為生產工具，在現實生活中發揮越來越重要的作用。電動汽車同時也是電力儲備系統。必要的時候，可以把電動汽車作為發電設備，滿足人們的電力需求。總而言之，電動汽車功能越來越多，電動汽車產業對社會的影響越來越大。



中國在電動汽車產業領域積累了大量知識產權，擁有相對較大的市場占有份額，發展勢頭越來越好。美國等一些西方國家決定採取措施，阻礙中國電動汽車產業發展。中國並不懼怕美國等西方國家的制裁，中國電動汽車產業前途光明。

