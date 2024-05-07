社評：中國領導人訪問法國意義重大

國家主席習近平乘專機抵達巴黎，應法蘭西共和國總統馬克龍邀請，對法國進行國事訪問。 中評社北京5月7日電（評論員 喬新生）正在法國訪問的國家主席習近平昨天同法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩，在愛麗舍宮舉行中法歐領導人三方會談。較早前，會議正式展開前，習近平表示，法國是他今年出訪首站，三方會晤增強這次訪問面向歐洲的意義。他強調，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。



中國領導人訪問法國意義重大。這一方面是因為中國高度重視法國獨立自主的立國精神，希望法國在紛亂複雜的國際社會和特殊的地緣政治關係中站穩腳跟，在聯合國安理會充分發揮自己作為常任理事國的作用。假如在重大國際問題上，採取機會主義的策略，追隨美國，那麼，法國利益將會受到損害。另一方面，中國希望法國充分意識到，南方國家的發展不可阻擋。不管西方發達國家如何看待發展中國家，都必須接受發展中國家崛起的客觀事實。



中國國家主席到法國訪問，顯然是希望聽取法國乃至整個歐洲聯盟國家的意見，充分表達中國的立場。中國不希望中歐經貿關係因為歐洲聯盟實施不合理的反補貼措施而受到影響，當然也不希望中法關係因為法國政府非理性決定而遭到打擊。中國政府高度重視中法關係，希望法國在處理中法經貿關係方面實事求是。



坦率地說，無論是在電動汽車領域還是在其他領域，中國後來居上。法國乃至其他歐洲聯盟國家在工業製造方面，競爭力不如中國。但是，這不應成為中法經貿關係發展的障礙。相反地，中國鼓勵法國企業繼續投資中國，充分利用中國的技術，實現汽車製造產業升級。中國願意和法國共同努力開辟第三方市場。當年法國向中國出口核電站，兩國在和平利用原子能方面取得了巨大成就。中國希望與法國共同開辟歐洲市場和非洲以及拉丁美洲國家市場，願意在平等互利基礎之上，風險共擔，利益共享。



中法之間沒有根本的分歧。所謂支持俄羅斯問題，純粹是布魯塞爾的官員們製造出來的問題。中國不是俄羅斯與烏克蘭衝突的當事方，中國也沒有支持其中的任何一方。中國與俄羅斯之間正常的貿易關係不應受到指責。中國願意和法國乃至歐洲聯盟其他國家共同努力，為談判創造條件。假如法國願意，可以提出和平倡議，中國願意和法國攜手，為俄羅斯與烏克蘭談判創造條件。

