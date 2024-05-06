韓國勞動力人口20年後將減少近千萬

中評社香港5月6日電／韓聯社報導，韓半島未來人口研究院6日發佈的《2024人口報告》顯示，受低生育率影響，韓國勞動力人口在20年後將減少1000萬人左右，2060年死亡者人數將為出生人口的5倍。



據報告，將全體人口按照年齡大小順序排列後，位於中間位置的中位年齡從去年的45.5歲將升至2031年的50.3歲，也就是說，半數國民年齡將超過50歲。15至64歲的勞動力人口將從2023年的3657萬人減少至2044年的2717萬人，減幅達940萬人。小學適齡兒童（7歲）人數將從2023年的約43萬人降至2033年的22萬人。



研究院表示，勞動力人口的減少將導致消費缺乏動力，造成內需市場崩潰，老年人贍養負擔加重，拉低經濟增長速度，最終造成低增長局面長期化。



隨著老年人口的增加，獨自生活的單人戶老年人家庭也將大幅增加。以去年為準，全體人口中65歲以上單人戶佔比9.1%（199萬戶），而該比重到2049年將增至20.2%（465萬戶）。2050年，65歲以上老年人人口將達1891萬人，在全體人口中佔比40%。



2060年死亡者人數將達74.6萬人，為新出生人口（15.6萬人）的4.8倍。韓國總人口將從去年的5171萬人減少至2065年的3969萬人。