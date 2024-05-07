彭韜語中評：美持續掏空一中政策 食髓知味

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料照） 中評社北京5月7日電（記者 李子寧）日前，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達宣稱，“美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的”。就此，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜在接受中評社記者採訪時表示，相關表述體現了美國典型的兩面做派，美方通過持續掏空“一中政策”，食髓知味，獲利良多，所以美國認為改變這一框架是不明智的，也不願意改變，相關行徑嚴重影響中美關係發展和台海的和平穩定。對此中方要通過加強國際輿論引導、強化底線紅線思維及提升對台工作合力等方面應對美方行徑。



彭韜表示，中美建交後，美國多次出現對“一個中國”模糊甚至矛盾性的解釋，美國方面聲稱的“自己需要的對台政策框架”是美國長期奉行的《與台灣關係法》（下文簡稱TRA）和“六項保證”指導下的“一個中國”政策。TRA在美國制定對台政策和亞洲戰略方面發揮了核心作用，這部法律明文規定，“任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。”美國企圖通過國內立法的形式建立並管轄美國政府同台灣當局的實質性外交關係，同時提出了美國處理雙方關係的集中策略。TRA及美國對台的“六項保證”，都在持續掏空美“一中政策”，企圖衝抵中美三個聯合公報下的“一中原則”。



彭韜指出，相關表述也體現了美國典型的兩面做派，首先在政治上，美一方面維持對華關係，另一方面還想維護與台灣所謂的實質性的“官方”關係。TRA中明確規定“缺乏外交關係或外交承認不會影響到美國對台灣的法律適用”，要求美國延續“斷交”前對台灣當局這一實體的實踐與安排。除此之外，TRA還授權美國國會建立“美國在台協會”（AIT） ，該“准外交機構”由美國國務院提供經費和運作指導，並規定台灣當局建立的駐美機構“台北經濟文化代表處”（TECRO） 應受到美國的同等對待。

