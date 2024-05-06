92名在緬北實施電信網絡詐騙嫌犯被移交中方

中評社北京5月6日電／據央視新聞：為持續深入打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪，進一步清除緬北涉我電信網絡詐騙犯罪窩點，近日，公安部部署雲南普洱公安機關與緬甸地方執法部門開展邊境警務執法合作，成功抓獲92名實施跨境電信網絡詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，其中網上在逃人員14名。目前，全部嫌疑人已被移交我方。這是繼在緬北木姐地區抓獲352名中國籍涉詐犯罪嫌疑人並移交我方之後，打擊行動取得的又一重大戰果。



去年以來，為堅決遏制緬北涉我電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，公安部持續深化與緬甸執法部門的國際及邊境警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計4.9萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交我方，緬北涉我電信網絡詐騙犯罪形勢持續向好。但緬北佤邦地區仍有少數電信網絡詐騙犯罪分子心存僥幸、負隅頑抗，妄圖逍遙法外、逃避打擊。為全面清除緬北電信網絡詐騙犯罪，近日，在公安部的指揮部署下，雲南普洱公安機關與緬甸地方執法部門開展邊境警務執法合作，在緬北佤邦地區成功抓獲92名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，其中包含8名骨幹成員、14名網上在逃人員，查扣一大批手機、筆記本電腦等作案物品。經查，該批犯罪嫌疑人藏匿於佤邦某地下室內，冒充軍人通過交友方式實施虛假投資理財詐騙。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案證據物品已通過雲南孟連口岸順利移交我方。公安部部署山東等地公安機關將犯罪嫌疑人押回，全力開展案件偵辦工作。



公安部有關負責人表示，針對緬北涉我電信網絡詐騙犯罪形勢，公安機關決心不變、力度不減，將進一步強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，持續組織專項打擊行動，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅定不移鏟除緬北涉我電信網絡詐騙犯罪“毒瘤”，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。