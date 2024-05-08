閻學通港大講座 暢談全球化與國際秩序

清華大學國際關係研究院院長閻學通在港大講座（中評社 郭至君攝） 中評社香港5月8日電（記者 郭至君）清華大學國際關係研究院院長閻學通日前到訪香港大學，並在當代中國與世界研究中心（CCCW）舉行的討論會上做主講嘉賓，與在場聽眾談論全球化、國際秩序、大國關係等議題。



閻學通認為，反全球化是當前全球秩序的主要特徵。他說，“實際上，當談論秩序時，我們必須區分秩序的類型，以及是否存在秩序。在某一時期內，我們在理解後冷戰秩序的主要特徵時，主要是以市場化和民主化的規範為指導。如今我們發現可能已經進入了一種新的秩序類型，也許它還沒有統稱的名字，就個人而言，我認為是‘反全球化’。從總體上看，全球化主要由經濟市場化和政治民主化構成，在20世紀90年代早期甚至被稱為‘美國化’。中國加入世貿組織後，我們認為全球化是一件積極的事情，受益很多，所以即使在今天，中國的政策也是支持經濟全球化的。但是，中國和美國之間有一系列的分歧，甚至是關於如何定義‘基於規則的秩序’這個詞。”



閻學通說，現在我們不知道所謂規則的明確的定義，美西方國家也從來沒有澄清規則是什麼，這意味著他們只是選擇性地使用規則，所以可以說，目前國際社會上實際上沒有規則來管理大國的行為。且因為民粹主義的勢頭，大國其實採取了很多自我損害的政策，在戰略政策出台後，該政策並不能幫助該國家實現其國家利益。在未來，我們會看到不是國家做出了正確的決定來贏得競爭，而是國家做出了一個不那麼錯誤的決定可能會贏得競爭，所以這是一場看誰的政策會對自己造成較小損害的比賽。



談及俄烏衝突對世界帶來的影響，閻學通認為主要有三點：第一、歐洲的領土主權遭到破壞；第二、削弱了自由貿易原則，打破了全球供應鏈，加劇了“經濟安全”的思維模式；第三，在某種程度上加劇了民粹主義的興起，使自由主義衰落得更快。而巴以在加沙地區的戰爭不僅破壞了領土主權和人權，也否認“兩國方案”。這樣看來，歷史正在從全球化轉向逆全球化，不僅是經濟上的，而且是政治上的。在後冷戰時期，我們會發現世界上被殺害的平民非常有限，無論是伊拉克戰爭還是阿富汗戰爭，而看看現在的俄烏衝突和加沙地區的熱戰，如果用戰爭中平民的傷亡來衡量，就會發現世界並沒有進步。

