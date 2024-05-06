克宮稱英法關於向烏克蘭派兵的論斷很危險

中評社香港5月6日電／俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱，巴黎和倫敦關於向烏克蘭派遣士兵的論斷很危險。



衛星通訊社報導，佩斯科夫補充道說： “我們最近見證了由法國總統和英國外交大臣挑起的前所未有的新一輪緊張局勢，這是非常危險的言論。”



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫還表示，西方向烏克蘭派兵的意圖是衝突升級的新階段，這是前所未有的，需要特別措施。



佩斯科夫在談到西方向烏克蘭派兵的意圖時說：“這是緊張局勢升級的全新階段，這前所未有，顯然，這需要特別的關注和特別的措施。”



俄羅斯國防部發佈消息稱，根據俄羅斯聯邦武裝力量最高總司令的命令，為了提高非戰略核力量執行作戰任務的準備狀態，總參謀部已開始準備近期與南部軍區導彈部隊進行演習，航空兵和海軍部隊也將參演。”



此外，俄羅斯總統新聞秘書德米特里∙佩斯科夫表示，有關法國似乎向烏克蘭派兵的消息需要覈實。



他對記者說：“首先需要瞭解這些信息在多大程度上屬實，我國軍方和其它特工部門肯定正在覈實這些消息。”



此前，美國國防部前助理副部長斯蒂芬∙布萊恩在接受外媒採訪時表示，法國向烏克蘭派遣了外籍軍團士兵。



此前，馬克龍在接受《經濟學人》採訪時再次表示，如果俄羅斯突破前線並且烏克蘭提出要求，就不排除向烏克蘭派兵的可能性。他說，“許多國家”同意法國可能派兵的做法。



晚些時候，美國前助理副國防部長史蒂文·布賴恩表示，法國已“正式派遣”其外籍軍團的士兵前往烏克蘭。據他介紹，已派出約1500名士兵支持斯拉維揚斯克的烏軍。



法國總統馬克龍2月表示，法國將竭盡全力，不能讓俄羅斯“贏得這場戰爭”。馬克龍在援助基輔政權專題會議上提出向戰區派兵問題，但無論歐洲領導人還是本國反對派均未支持這一提議。馬克龍3月初還強調，法國在支援烏克蘭的問題上“沒有限制和紅線”。



俄羅斯聯邦對外情報局局長謝爾蓋∙納雷什金隨後表示，法國已經開始練兵，為向衝突區派遣做準備，第一階段約有2000名軍事人員。該局新聞部門隨後摘引納雷什金講話指出，法國軍事分隊一旦出現在烏克蘭，就會成為俄軍的合法重點目標。