北京來論：台灣經濟風險正不斷累積

中國社科院台灣研究所研究員張冠華（中評社資料圖） 中評社北京5月7日電（作者 張冠華）長期以來，兩岸關係和平發展為台灣經濟發展提供了安定環境和強勁動力。但民進黨重新執政以來，拒絕承認“九二共識”，頑固堅持“倚美謀獨抗中”路線，導致台海局勢持續緊張，台灣經濟發展的政治風險不斷累積。同時，民進黨當局謀求兩岸經濟脫鈎並試圖融入外部勢力構建的供應鏈韌性體系，強力阻礙兩岸經貿合作，加劇了島內產業失衡與社會矛盾。2024年台灣“大選”後民進黨繼續執政，若強化“謀獨抗中”路線必將升高兩岸關係緊張，加劇台灣經濟發展風險。



一、“台獨”加劇台灣經濟發展風險



2016年民進黨重新執政以來，不斷強化“倚美謀獨抗中”路線，全力配合外部勢力“以台制華”戰略，加劇台海緊張局勢，使台灣經濟發展的政治風險不斷累積。



台海局勢緊張惡化島內投資環境。台灣地區屬於典型的外向型海島經濟體，對外貿易額超過GDP總量，製造業產品主要依賴出口，能源和生產所需原物料幾乎全部仰賴進口，台海形勢和平穩定是台灣經濟發展的基本保障。但民進黨重新執政後，拒絕承認“九二共識”導致兩岸兩會協商停擺，加力推動“台獨”分裂活動，全面配合外部勢力打“台灣牌”，導致台海局勢日益緊張，台灣經濟發展的不安定因素加快累積。尤其是2022年美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣引發台海局勢高度緊張，島內許多廠商接到跨國公司關切，要求建立防止供應鏈中斷的備案。據台灣地區美國商會的一項調查顯示，佩洛西竄台導致的兩岸關係緊張，使部分在台美商在運輸、保險費用增加、商品延遲等受到衝擊；若台海緊張局勢持續，近半數的企業在台營運將受到影響。另據2023年島內對營業收入規模千億新台幣以上企業CEO的調查顯示，企業家最擔心的變數是地緣政治衝突的不確定性，從而加快對外投資布局。2016年以來，台核准的對外淨投資額（對外投資減去吸引外資額）迅速擴大，由2008-2015年累計26.9億美元迅速擴大至2016-2023年的累計204.2億美元，增長7.6倍。



在全球地緣政治緊張形勢下，民進黨當局將半導體等優勢產業地緣政治工具化，增加台產業發展面臨的政治風險。近年來，隨著新一輪新技術革命快速發展，台積電等島內半導體產業在全球供應鏈中的地位快速上升。民進黨當局力圖將台半導體等優勢產業打造為“護台神山”，以增強外部勢力干預台海的經濟動因。但民進黨當局不斷製造兩岸關係緊張局面，進一步放大台灣優勢產業的政治風險，引發各重要國家和地區對高度依賴台半導體等產業的憂慮。美西方在增強供應鏈韌性過程中，不僅未將台灣納入“友岸外包”，反而視為“危岸”，施壓台商將部分下游生產據點移向“友岸”，並要求台半導體等供應鏈上游關鍵產業在自己本土投資生產。台積電已被迫赴美、日投資先進制程芯片製造廠，其中在美、日計劃總投資規模分別高達650億美元和225億美元，並計劃在歐洲投資設廠。過去對海外投資一向持謹慎態度的台積電，將面臨海外生產成本大幅提升、企業文化與當地衝突等經營風險。同時，美西方為降低對台依賴，加大投資本土半導體等關鍵產業，中長期勢將削弱台灣半導體產業在全球供應鏈的優勢地位。事實表明，美西方出於自身利益考慮不會成就台半導體產業的“護台神山”地位，反而加快推動關鍵供應鏈的“去台化”，這是民進黨當局“倚美謀獨抗中”路線的直接經濟後果。

