快評：賴幸媛批民進黨緊抱美國大腿　一針見血

中評社快評／台灣前陸委會主委賴幸媛6日在南投舉辦新書分享會，再次抨擊民進黨當局的兩岸政策。賴幸媛指出，民進黨當局採取抱美國大腿方式，放棄兩岸關係，非常不智；台灣百分百配合美國，雖然美方表面上會對台灣說好聽話，但是心中會暗笑，甚至是瞧不起。



賴幸媛的新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》今年2月出版，書中披露其陸委會主委任內如何推進兩岸事務，經歷的種種不為人知的秘辛，其中包括促成陸委會和國台辦的直接溝通，等等。該書出版後，賴幸媛舉辦了多場分享會，公開抨擊民進黨當局的兩岸政策，直戳要害，一針見血。



賴幸媛說，兩岸建立信任不容易，但不是不可能，要有膽識去布局，一步步累積信任關係，辦法是想出來的；在處理美國、大陸、台灣關係方面，不能“衹有美國，沒有兩岸”。一味的曲意奉承，是最愚蠢且沒有格調的方式，也是對台灣最不利方式，但很遺憾的，民進黨政府的對外路線就是如此，放棄兩岸，只選擇緊抱美國的大腿。



賴幸媛曾是台聯不分區“立委”，被視為“李登輝的人馬”，2008年出任“馬政府”的陸委會主委，引起頗大爭議。賴幸媛任內兩岸簽了18項民生和經濟的協議，包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、兩岸共同打擊犯罪協議、兩岸投資保障協議等等。她自己認為，在任4年5個月，兩岸關係最和平穩定。



賴幸媛曾多年主責台灣的兩岸事務，瞭解真實的情勢；賴幸媛過去背景深綠，對綠營的思維、立場非常清楚。賴幸媛抨擊民進黨當局的兩岸政策，反映她對台海局勢的憂心及對當局政策的不滿。賴幸媛不僅指出事實，也要求當局調整政策。賴幸媛主張“鑄劍為犁”，符合兩岸關係和平發展的方向，值得肯定。