以色列戰時內閣決定繼續在拉法行動

中評社香港5月7日電／以色列總理辦公室6日晚發表聲明說，戰時內閣一致決定繼續在加沙地帶南部城市拉法展開行動，以向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）施加軍事壓力，從而推動以方被扣押人員獲釋並實現其他作戰目標。



新華社報導，以總理辦公室是在哈馬斯6日晚宣佈同意斡旋方提出的加沙地帶停火提議後發表這一聲明的。聲明說，雖然哈馬斯的提議與以色列的“核心要求相差甚遠”，但以色列將派高級別代表團前往埃及，以“最大限度提升達成以方可接受協議的可能性”。



此前，以色列國防軍發言人哈加里發表聲明說，哈馬斯接受了埃及斡旋的停火提議。以方在非常認真地審查提議每一項內容，竭盡全力推進有關談判和令被扣押人員獲釋的“每一種可能性”。與此同時，以軍將繼續在加沙地帶的軍事行動。



以色列國防軍6日晚說，正對拉法進行大規模精準空襲。



據以色列媒體6日早些時候報導，以色列戰時內閣當天通過將於幾天後攻打拉法的決定。以色列《新消息報》以政府官員為消息源報導，如果哈馬斯接受關於釋放被扣押人員的協議，以方攻打拉法的決定可能會撤銷。



以色列國防軍6日早間發表聲明說，已要求拉法東部居民盡快向“人道主義區”撤離。以軍發言人當天說，約10萬人正從拉法東部撤離。