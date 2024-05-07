習近平同法國總統馬克龍共同會見記者

當地時間5月6日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍會談後共同會見記者。新華社記者 殷博古 攝 中評社北京5月7日電／據新華社報導，當地時間5月6日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍會談後共同會見記者。



習近平指出，很高興應馬克龍總統邀請，在中法建交60周年之際，再次對法國進行國事訪問。我同馬克龍總統舉行了富有成果的會談。我們一致認為，中法關係具有珍貴歷史、獨特價值和重要使命，雙方要傳好歷史的接力棒，弘揚中法建交精神並為其賦予新的時代內涵，開啟中法關係下一個60年的新征程。



我們決定做好以下幾方面工作。



一是鞏固雙邊關係戰略穩定。我歡迎馬克龍總統再度訪華。中法雙方重申相互尊重彼此核心利益，將用好兩國多層次、多維度交流渠道，及時溝通和協調政策立場。



二是挖掘互利合作廣闊潛力。雙方將促進雙邊貿易向上平衡，擴大農食、金融等領域合作，推進航空航天、民用核能等領域聯合研發和創新，加強發展戰略對接，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能、第三方市場等新興領域合作。中方已經實現製造業准入全面放開，將加快開放電信、醫療等服務業市場准入。我們鼓勵擴大雙向投資，致力於為對方國家企業提供良好營商環境。此訪期間，雙方簽署18項部門間合作協議，涵蓋航空、農業、人文、綠色發展、中小企業合作等領域。



三是加快人文交流“雙向奔赴”。以中法文化旅遊年為契機，推進教育、體育、影視、青年、地方等合作。中國支持法國辦好巴黎奧運會，歡迎更多法國朋友赴華，決定將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，支持增開上海至馬賽直飛航線。150年前法國人士參與建設的中國福建船政學堂、上世紀初的赴法勤工儉學運動都是兩國教育交流史上的佳話。我們歡迎法國擔任今年中國國際教育年會主賓國，推動未來3年法國來華留學生突破1萬人、歐洲青少年來華交流規模翻一番。



四是凝聚全球合作更大共識。雙方將深化在氣候變化、生物多樣性等領域合作，加強在人工智能全球治理、國際金融體系改革等領域對話。中方支持法方辦好2025年聯合國海洋大會，鼓勵兩國國家公園和自然保護區結對。



習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

