習近平：中法兩國經濟形成強大共生關係

當地時間5月6日下午，國家主席習近平在巴黎同法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式，並發表題為《繼往開來，攜手開創中法合作新時代》的重要致辭。新華社記者 翟健嵐 攝 中評社北京5月7日電／據新華網報導，當地時間5月6日下午，國家主席習近平在巴黎同法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式，並發表題為《繼往開來，攜手開創中法合作新時代》的重要致辭。兩國元首同中法企業家代表合影，隨後共同步入劇院禮堂。



在熱烈的掌聲中，習近平發表致辭。



習近平指出，今年是中法建交60周年。60年，在中國傳統歷法中是一個甲子的輪回，寓意著承前啟後、繼往開來。60年來，中法是真誠的朋友。兩國秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交精神，成為不同文明、不同制度、不同發展水平的國家相互成就、共同前進的典範。60年來，中法是共贏的夥伴。中國已經成為法國在歐盟外的第一大貿易夥伴，兩國經濟已經形成你中有我、我中有你的強大共生關係。



習近平強調，中國是東方文明的重要代表，法國是西方文明的重要代表。中法兩國沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突，有著獨立自主的精神共鳴，有著燦爛文化的彼此吸引，更有著利益廣泛的務實合作，沒有理由不發展好雙邊關係。站在人類發展新的十字路口，面對世界百年變局的風雲際會，中方願同法方密切全方位交流合作，推動中法關係邁上更高水平，取得更大成績。



面向未來，我們願同法方一道充實中法全面戰略夥伴關係的經貿內涵。中方始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴，致力於拓展雙邊經貿關係的廣度和深度，開辟新領域、創造新模式、培育新增長點。中方願繼續積極利用“從法國農場到中國餐桌”全鏈條快速協同機制，讓奶酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品出現在中國老百姓餐桌上。中方決定，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底。



面向未來，我們願和法方共同推動中歐互利合作。中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明。雙方要堅持全面戰略夥伴關係正確定位，不斷增強政治互信，共同反對經貿問題政治化、意識形態化、泛安全化。期待歐方同中方相向而行，以對話增進理解，以合作化解分歧，以互信消除風險，將中歐打造成為彼此經貿合作的關鍵夥伴、科技合作的優先夥伴、產業鏈供應鏈合作的可信夥伴。中方將自主擴大電信、醫療等服務業對外開放，進一步開放市場，為包括法國和歐洲企業在內的各國企業創造更多市場機遇。



面向未來，我們願同法方攜手應對全球性挑戰。當今世界和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。中法同為獨立自主大國和聯合國安理會常任理事國，理應擔負責任和使命，以中法關係穩定性應對世界不確定性，加強在聯合國的協調，踐行真正的多邊主義，促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

