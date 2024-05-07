北京市台辦副主任劉先傳走訪企業促兩岸交流

5月6日下午，北京市台辦副主任劉先傳到北京紫光展銳通信技術有限公司進行調研走訪。 中評社北京5月7日電／為進一步拓展在京台青實習就業平台，支持和擴大京台企業交流合作，推動和促進兩岸融合發展。5月6日下午，北京市台辦副主任劉先傳到北京紫光展銳通信技術有限公司進行調研走訪。與企業相關負責人員開展座談交流，瞭解紫光展銳在京發展，以及與台灣企業開展交流合作情況。重點就促進京台兩地高科技企業創新合作，鼓勵人才引進，為企業在京發展和赴台交流送政策，送服務。北京市涉台服務中心主任常虹、副主任陳苗等參加調研，北京紫光展銳通信技術有限公司市場部政府事務部部長兼北京研究所所長徐濤等陪同調研。



與會人員圍繞紫光展銳在京經營發展，設計研發，以及與台灣重要企業開展交流合作情況開展座談。並就人員在台工作情況，企業在赴台交流環節遇到的政策問題，以及圍繞人才招募、實習就業等具體內容進行交流。劉先傳副主任高度肯定紫光展銳作為高新技術企業，為首都科技創新和經濟社會發展做出的積極貢獻。他指出，企業要堅持以科技創新為引領，助推產業做大、做優、做強。著力推動高新技術創新發展，促進產業鏈和人才鏈深度融合，不斷優化產業生態和產業結構，提升產業綜合競爭力。他還鼓勵企業積極投身京台經濟領域交流合作，搭建實習平台，促進青年就業。推動兩岸融合，服務首都發展。



紫光展銳是全球領先的平台型芯片設計企業，也是少數全面掌握2G／3G／4G／5G、Wi－Fi、藍牙、電視調頻、衛星通訊等全場景通信技術的企業之一。作為全球公開市場三家5G 芯片企業之一，紫光展銳具備大型芯片集成及套片能力，產品包括移動通信中央處理器，基帶芯片，AI 芯片，射頻芯片等各類通信、計算及控制芯片等，測試場景覆蓋全球一百三十多個國家和地區。北京紫光展銳通信技術有限公司與台灣積體電路製造股份有限公司在相關先進技術領域有著近20年的長期合作關係，雙方計劃建立高層級溝通機制，展開一系列新的商務合作，拓寬業務渠道，進一步深化在專業技術領域的交流與合作。

