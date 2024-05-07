中央財政支持開展城市更新示範工作

（來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據新華網報導，自2024年起，中央財政創新方式方法，支持部分城市開展城市更新示範工作，重點支持城市基礎設施更新改造，進一步完善城市功能、提升城市品質、改善人居環境，推動建立好社區、好城區，促進城市基礎設施建設由“有沒有”向“好不好”轉變。



記者6日從財政部瞭解到，財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳日前發布通知，明確了上述安排。



根據通知，財政部會同住房城鄉建設部通過競爭性選拔，確定部分基礎條件好、積極性高、特色突出的城市開展典型示範，扎實有序推進城市更新行動。中央財政對示範城市給予定額補助。示範城市制定城市更新工作方案，統籌使用中央和地方資金，完善法規制度、規劃標準、投融資機制及相關配套政策，結合開展城市地下管網更新改造、污水管網“廠網一體”建設改造、市政基礎設施補短板、老舊片區更新改造等重點工作，不斷推進城市更新工作。



城市更新示範工作支持對象是地級及以上城市。2024年，每省（區、市）可推薦1個城市參評，首批評選15個示範城市，重點向超大特大城市和長江經濟帶沿線大城市傾斜。



通知提出，力爭通過三年示範，城市地下管網集約敷設水平和安全性穩步提高，生活污水收集處理效能顯著提升，市政基礎設施短板弱項得到有效改善，持續推動老舊片區宜居環境建設，滿足人民高品質生活需要，並形成可復制、可推廣的模式和經驗。