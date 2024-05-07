日急救圓匯　美債面臨拋壓

日圓匯價波動，打擊市場對日本經濟信心。（大公報） 中評社香港5月7日電／日本加息支撐匯率失效，日圓持續貶值不利消費及投資，進一步打擊經濟，日本第四大經濟體地位危危乎。近周日央行重手干預匯市，可見圓匯保衛戰已正式打響，但卻引發市場新的擔憂，就是日本為了打救貨幣，將大舉拋售美債以遏低美元匯價，看來美債保衛戰也不遠。



大公報報導，踏入第二季，環球投資市場掀起新波濤，股市、匯市出現大幅波動，華爾街股市高台跳水，美股三大指數道指標指納指本季至今累跌2.8%、2.4%及1.4%，主要是首季美國經濟增長顯著放慢至1.6%，而通脹升幅則加快至3.4%，毫無疑問已陷入滯賬困局。由於滯脹比經濟衰退更難應付，企業經營面臨更巨大挑戰，美股潛在調整壓力大。至於匯市，市場意想不到日圓走勢如過山車，近周兌美元在153至160之間劇烈波動，儼如新興市場貨幣，進一步打擊市場對日本經濟信心，令日圓資產沽壓重重，日經平均指數本季累跌5.3%，成為全球跌幅最大的主要股市。



日央行重手出招 防貨幣危機



其實，當前美國貨幣政策走向不明朗，無端加劇市場不穩定性，日圓匯價波動便是明顯例子。美國勞動力成本繼續上升，首季非農單位勞動力成本初值增幅為4.7%，為一年來最大升幅，預示通脹上升壓力猶在，聯儲局衹有押後減息時間，這亦是圓匯跌跌不休的原因之一。由於日本央行不敢貿然再加息，以免打擊仍在衰退邊緣掙扎的經濟，結果在較大美日息差之下，日圓兌美元持續走弱，有可能跌破165，即1986年低位，屆時市場信心進一步崩塌，不排除圓匯出現無序下跌，對日本經濟造成更重傷害。



沽美元資產自保 支撐圓匯



事實上，除了日圓貶值，日本製造業正加速衰落，目前日本第四大經濟體地位岌岌可危，很快被印度超越。



為了打救貨幣匯價，防範貨幣危機，日本央行重手出招，入市沽美元買日圓，據報上周積極入市干預匯市，可能已動用9.16萬億日圓（相當於598億美元）的資金，以支撐圓匯，當中不排除大手拋售美債等美元資產。巧合的是，近周美債沽售壓力亦頗大，10年期及30年期美國國債下跌，債息一度抽升至近4.7厘及4.8厘的高位。



值得留意的是，聯儲局主席鮑威爾突然發表鴿派言論，強調不會加息，且宣布在今年6月大幅調整資產負債表縮減規模，由每月上限600億美元國債降至250億美元，變相放慢收水步伐，目的減輕美債市場沽壓，此舉顯然是要配合日本入市干預匯價、減持美債行動。目前日本是美國最大債主，今年2月仍然增持164億美元的美債，持倉總額1.16萬億美元，相信近月日本已變成為美債的大沽家，拋售規模不容低估。



日圓匯價告急，日央行不惜代價全力入市護盤，加上美債供應持續過剩，看來拜登政府有需要為即將到來的美債保衛戰作好準備。