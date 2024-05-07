調查：亞洲最宜居城市　港超獅城

伍楊玉如（中）表示，內地富裕人士認為香港是區內最理想的居住城市，並計劃於未來五年內移居香港。（大公報） 中評社香港5月7日電／﻿新資本投資者入境計劃（CIES）今年3月1日實施。截至4月底，該計劃已收到逾2500宗查詢，131宗申請，主要來自亞洲不同國家，部分來自歐洲。匯豐上月調查了114名內地高淨值人士，他們擁有可投資資產達300萬美元或以上，並有意或有興趣在亞洲其他城市獲取居留權，當中有約六成認為，香港為亞洲最宜居城市，更勝新加坡。



經濟自由度高 金融穩健



大公報報導，匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如昨日表示，新資本投資者入境計劃讓申請人透過香港，打開海外市場多元化的投資和財富增值機會。事實上，有意在亞洲區內其他城市定居的內地富裕人士，均認為香港是區內最理想的居住城市，並計劃於未來五年內移居香港。另調查顯示，受訪者首選香港，主要由於香港經濟自由度高、金融基建穩健、擁有國際網絡，而且醫療及教育系統優勝等。



根據特區政府公布，新資本投資者入境計劃今年3月1日開始接受申請，合資格人士須投資至少3000萬元於獲許投資資產，其中最少2700萬元投資在任何獲許證監會認可的金融資產及非住宅房地產，金額自由配置。



伍楊玉如表示，新資本投資者入境計劃吸引到大批高資產淨值人士查詢，新制與舊制相比，投資門檻大幅由1000萬提升至3000萬元，但可投資的選擇更多，從申請人的反應來看，新資本投資者入境計劃的受歡迎程度不比舊制差。



匯豐瞄准投資移民商機



投資推廣署署長劉凱旋表示，新資本投資者入境計劃是政府推動家族辦公室發展的政策措施之一，旨在吸引世界各地的資產擁有者在香港落戶發展，並透過調配和管理財富，把握多元的投資機會。此外，新資本投資者入境計劃為高淨值人士及其家人提供清晰的居留途徑，有助鞏固香港作為全球領先金融中心的地位，同時為財富管理、金融和專業服務界別開拓更多的商機。



早於2003年10月香港已經推出資本投資者入境計劃，當年門檻設定為650萬元，資金必須投資於證券或房地產，而且規定7年內不可套現。但後來樓價急升，特區政府於2010年將投資金額提升至1000萬元，同時將住宅投資剔出投資選項。直至2015年，資本投資者入境計劃停辦。



據瞭解，匯豐將為申請人提供專門服務，並不會收取行政費用。除股票和債券外，匯豐亦會提供存款證、單位信托基金及保險，並在尖沙咀、旺角及中環總行設立三個CIES中心，還與德勤、景鴻集團、安永、畢馬威及寰宇移民等成為策略合作夥伴。