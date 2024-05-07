匯率疲弱挫購買力　日企憂心忡忡

日圓疲弱打擊消費意欲，日本企業經營開始出現困難。（大公報） 中評社香港5月7日電／日圓匯價下跌，無疑有利於日本出口，但是日本企業普遍對日圓目前的表現極度不滿。日本的航空公司強調得不償失。



大公報報導，自從日本政府疑似干預後，日圓兌美元再未跌穿160水平，而日圓更一度反彈至151水平。日本出口商一向較歡迎日圓疲弱，因在收取美元後，兌回日圓可賺取利率的差價。不過，對於較依賴當地市場，或是非常依賴進口貨品的企業，卻要承受高昂的入口成本。然而，不論大企或小企，日圓持續下跌，都令他們在計劃未來時更難作出決定。



佳能高級董事總經理淺田稔表示，日圓疲弱的好處，現在比從前更難看到，這是以往較為罕見的。在佳能營業額中，約78%來自海外。



航空公司方面，更是雙輸，一方面美元兌日圓而付出較高成本的燃料費，另一方面是日本人減少了到海外或在國內旅遊，即使外國遊客大增，也是無法彌補生意損失。



出口商：威脅供應鏈



日本最大航空公司全日空（ANA）社長芝田浩二表示，由於日圓貶值，令全日空賺取到不少國際貨運和客運外匯收入，不過，進口的能源價格上升，飛機票不得不加價，同時日圓疲弱打擊了日本人的購買力，令日本當地旅遊生意大受影響。



全日空競爭對手日本航空的社長鳥取三津子亦表示，日圓疲弱打擊消費意欲，特別是重創年輕人的出國旅遊計劃，令人相當關注。芝田浩二認為，對日本人來說，日圓大幅貶值是個極大的負面心理打擊。他希望日圓兌美元的匯價處於125水平。



彭博社早前就日本主要公司進行調查，結果顯示，以出口主導的企業往往對日圓的匯率相當關注。村田製作所約九成的銷售來自海外，該公司表示，雖然日圓貶值對短期盈利有正面影響，不過也不願看到日圓跌得太急，因為對整個供應鏈構成威脅。