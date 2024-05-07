高端智能綠色低碳產品受青睞

（來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據人民日報報導，5月5日下午，第135屆廣交會在廣州落幕。本屆廣交會境外採購商到會人數創歷史新高，截至5月4日，共有來自215個國家和地區的24.6萬名境外採購商線下參會，比上屆增長24.5%；線下出口成交247億美元，比上屆增長10.7%，廣交會出口成交呈恢復性增長態勢。



“老朋友”帶來新創意



走進廣交會一期A區500多平方米的創維展台，一條裸眼3D特效金龍追著金球左右翻騰，3D金龍下方，一個2米多高的光伏3D機器人迎面走來；戴上MR（混合現實）眼鏡，就能與海洋生物互動，醫療人員可以進行模擬手術……如此多元的“新奇特”產品吸引來往客商紛紛駐足打卡拍照。



創維是廣交會的常客。創維XR海外銷售經理曹書鈺介紹，本屆廣交會創維MR眼鏡運用Micro OLED技術，達到了雙眼8K分辨率，讓用戶的沉浸感更強；同時創維MR眼鏡產品還借創維新能源汽車出口的契機，將車載場景應用向海外市場推廣。借助消費電子、智能家電、新能源光儲等新質生產力上“新”，本屆廣交會上創維接待了超過1000名外商，全力開拓全球市場。



在廣交會另一位“老朋友”美的集團的展位上，全屋智能家電產品及能源解決方案講述了家電智能化、低碳化的故事，能源管理系統提供單相與三相混合併離網逆變器及高低壓電池，通過三大技術創新拓寬了光伏發電的運行電壓範圍，實現了家庭用電與光儲逆系統的能源耦合優化控制。



美的廚熱事業部硬物洗護產品總監仇燦華介紹，美的小型洗碗機一次耗水衹有手洗的一半。本次美的廚熱事業部帶來的綠色廚房，產品覆蓋歐洲、北美、亞洲等市場。



在海爾展位，一台外觀並不起眼的洗衣機被放置在最顯眼的位置。海爾海外電器產業有限公司副總裁張慶福介紹，這台洗衣機是海爾在全球不同研發中心協同創新的成果：洗衣機軟硬件由中國研發中心設計，電機升級來自澳洲研發中心，節能模塊由歐洲研發中心負責，新風技術由美國研發中心提供解決方案……

