打通算力服務“最後一公里”

成都超算中心科研人員在巡檢機房設備。 新華社記者 劉 坤攝 中評社北京5月7日電／據人民日報報導，今年《政府工作報告》提出：“適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產業生態。”近日，國家超算互聯網平台正式上線。國家超算互聯網可將全國眾多超算中心連接起來，構建一體化的超算算力網絡和服務平台。目前，國家超算互聯網平台已經連接了10餘個算力中心，已有超過200家應用、數據、模型等服務商入駐，並提供超3200款商品，這些商品覆蓋科學計算、工業仿真、人工智能模型訓練等前沿數字化創新領域，滿足經濟社會發展對先進計算服務的需求。



為何要建設國家超算互聯網？國家超算互聯網如何實現算力資源統籌調度、賦能產業創新？



通過市場化的運營和服務體系，實現算力資源統籌調度



打開國家超算互聯網“商品廣場”，由復旦大學類腦智能科學與技術研究院開發的“數字孿生腦平台”顯示在售。這個平台整合了多模態的生物數據和先驗知識，利用超算集群計算資源，將相關數據與算法集成為一個數字孿生的腦模擬平台，為腦科學與類腦智能研究提供服務支撐。用戶在國家超算互聯網上填寫使用申請表後，即可申請試用“數字孿生腦平台”。詳情頁上，“商品說明”“服務與支持”“客戶案例”“商品評價”等信息一目了然。



在國家超算互聯網平台上，科研人員、仿真工程師、人工智能研發人員可以像網絡購物一樣方便地購買和使用算力基礎資源、應用軟件、應用平台、數據資產等，並按照軟件類型、算力、時長等付費。



超算，即超級計算或高性能計算，經常應用於高精尖科研領域，被視為科技突破的“發動機”。如何更好地發揮超算的性能、高效求解各類應用中的科學問題，是超算發展的關鍵。



近年來，隨著超算與人工智能、大數據等新技術持續融合，超算應用場景日益豐富，服務科學研究、產業發展的方方面面，成為科技創新和產業創新的重要驅動力。另一方面，算力已從單純以性能比拼，過渡到服務能力、計算應用、綠色低碳等新優勢的比拼，對超算環境和應用提出了更高的要求。



在此背景下，2023年4月，國家超算互聯網正式啟動建設，目標是突破現有單體超算中心運營模式，緊密連接供需方，通過市場化的運營和服務體系，實現算力資源統籌調度，以應對算力設施分布不均衡、接口不統一、應用軟件自主研發和推廣不足等問題，有效支撐原始科學創新、重大工程突破、經濟高質量發展等目標，成為支撐數字中國建設的“高速路”。

