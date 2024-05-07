福建省清流縣紀委監委圍繞鄉村振興領域政策落實、資金發放等情況開展專項監督，深入田間地頭、產業一線，面對面聽取群眾訴求，督促職能部門履職盡責，著力解決群眾急難愁盼。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在林佘鎮走訪茶農瞭解相關情況。葉輝 攝 中評社北京5月7日電／據中國紀檢監察報報導，近日，中共中央辦公廳印發的《關於在全黨開展黨紀學習教育的通知》提到，進一步強化紀律意識、加強自我約束、提高免疫能力，增強政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力。抵腐定力，是廣大黨員、幹部必須修煉的一項重要能力。領導幹部要不斷錘煉“心不動於微利之誘，目不眩於五色之惑”的抵腐定力，常補精神之鈣、多思貪欲之害，守住拒腐防變的底線。



抵腐定力，指的是抵制腐敗的意志力、堅忍力和自制力。它看似無形，關鍵時刻卻會顯現出強大的力量。東漢楊震到山東赴任，途經巨野昌邑時，以前得到過楊震推薦的縣令王密深夜懷金相贈，認為“暮夜無知者”，楊震說：“天知，地知，我知，你知。何謂無知！”“四知卻金”，就是面對誘惑保持自覺抵制的一種定力。在我們黨內，方志敏手握巨款，依然過著清貧的生活，穿打補丁的衣服，吃一日7個銅板的夥食；穀文昌大半輩子與林業管理打交道，從不占公家一寸木材；王繼才面對“蛇頭”的金錢誘惑一口拒絕：“只要我在這個島，你們休想把這裡弄臟！”這些優秀幹部在利益誘惑面前之所以能保持淡定，抵腐定力發揮了關鍵作用。



《醒世恒言》有則故事：官吏薛某夢中化魚，恰逢漁人垂釣。明知吞餌必遭大禍，偏偏抵抗不住香餌誘惑，吞鈎被釣。現實生活中，一些黨員、幹部之所以淪為違法犯罪分子，一個重要原因就是守不住定力。黨員幹部特別是領導幹部不是生活在真空中，難免遭遇各種誘惑、討好、捧殺，能否做到廉潔自律，最大的誘惑是自己，最難戰勝的敵人也是自己。更何況圍獵者常常戴著溫情的面具，絞盡腦汁也要把幹部拉下水，稱得上是無孔不入、無所不用。黨員幹部尤其是領導幹部，若是缺少了心中的那份定力，很容易就會放鬆對自己的要求，在觥籌交錯之中亂了心智，把紀律和規矩拋諸腦後了。



“人人自有定盤針，萬化根源總在心。”增強抵腐定力，需要從修煉心性開始。內心積極向上、信念堅定，抵腐定力則不可撼動；內心急功近利、見利忘義，抵腐定力便搖搖欲墜、隨時崩塌。對黨員幹部來說，要堅持“吾日三省吾身”，持續加強黨性修養。惟其如此，才能穩得住心神、守得住底線、站得住腳跟，在誘惑面前保持定力如山。